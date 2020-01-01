Елена Синица Расторгнут контракт с подрядчиком, проводившим реконструкцию перрона в пермском аэропорту В АО «Стройтрансгаз» успели получить за работу 203,3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация в одностороннем порядке расторгла контракт с АО «Стройтрансгаз» - подрядчиком, занимавшимся реконструкцией перрона в аэропорту Большое Савино. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

На данный момент подрядчик за выполненные работы получил 203,3 млн руб., а все работы оценивались в 522,8 млн руб.





При этом, согласно данным госзакупок, подрядчику начислены неустойки и штрафы на общую сумму порядка 192 млн руб.





Отметим, что ранее комиссия Росавиации установила, что при заливке покрытия рулёжной дорожки и перрона подрядчик использовал не предусмотренные проектом материалы. Так, слой бетонного покрытия получился тоньше, чем установлено документами, и он был меньшей плотности.





Тогда Арбитражный суд Пермского края оштрафовал АО «Стройтрансгаз» на 300 тыс. руб.

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