Суд оштрафовал подрядчика по реконструкции инженерной инфраструктуры в аэропорту Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края оштрафовал АО «Стройтрансгаз» на 300 тыс. руб.. Общество является подрядчиком по реконструкции инженерной инфраструктуры в аэропорту Большое Савино. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье»

Ранее комиссия Росавиации установила, что при заливке покрытия рулёжной дорожки и перрона подрядчик использовал не предусмотренные проектом материалы. Так, слой бетонного покрытия получился тоньше, чем установлено документами, и он был меньшей плотности. В Пермской транспортной прокуратуре добились привлечения АО «Стройтрансгаз» к административной ответственности.

В данный момент подрядчик приступил к устранению недостатков, а эксплуатация телетрапов и перрона и прекращена на четыре месяца.

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