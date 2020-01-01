Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» в результативной встрече уступил «Торосу» Пермская команда забила пять шайб в ворота соперника, но всё равно проиграла Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК «Молот-Прикамье»

Пермский ХК «Молот-Прикамье» в очередной игре регулярного чемпионата ВХЛ проиграл в овертайме нефтекамскому «Торосу». Игра состоялась 8 февраля на льду «Ледового дворца» в Нефтекамске и завершилась со счётом 6:5.

К стартовой сирене «Молот» традиционно расположился на предпоследнем месте чемпионата. «Торос» сражается за место в плей-офф ВХЛ и занимал 17 место. Отметим, 19 октября 2020 года состоялся первый матч «Молота» и «Тороса» в текущей «регулярке». Тогда пермяки одержали столь редкую для этого сезона победу — 4:3 по итогам серии послематчевых буллитов.

Хозяева быстро открыли счёт. На третьей минуте отличился форвард нефтекамцев Виталий Каменев. Но под занавес первой трети матча счёт сравнял защитник нашей команды Антон Капотов.

В середине второго периода «Молот» вырвался вперёд. Третью шайбу в сезоне забил защитник Егор Сорокин. Лидерство гостей длилось недолго. Спустя три минуты 19-летний форвард Данил Алалыкин счёт сравнял, а ещё через 15 секунд игрового времени оформил дубль в ворота растерявшихся «молотобойцев» — 3:2 перед третьим периодом.

Финальная треть матча выдалась по-настоящему драматичной. На старте периода форвард «Тороса» Алексей Пустозёров сделал счёт 4:2. Но затем нападающий «Молота» Александр Стрельцов разрыв в счёте сократил. А три минуты спустя его брат-близнец Василий и вовсе счёт сравнял.

За четыре минуты до конца основного времени встречи наш защитник Егор Сорокин сделал дубль, и, казалось бы, принёс пермской команде победу. Однако под конец матча пермяки остались в меньшинстве, и этим воспользовался форвард нефтекамцев Василий Лукин — 5:5.

Судьбу насыщенной встречи решил овертайм. На четвёртой минуте дополнительного тайма Алексей Пустозёров вышел «один на один», обыграл голкипера «Молота» Игоря Устинского и принёс «Торосу» важную волевую победу — 6:5.

Валерий Давлетшин, главный тренер ХК «Торос»:

— Весёлая игра получилась. Для болельщиков 11 шайб — это здорово. Для нас это нехорошо. Провалились во втором периоде. Ведя в счете 4:2 думали, что игра сделана. Благодарен команде, что вытащили этот матч, не взирая ни на что. Проявили характер.

«Соперника с победой. У них мотивация была выше. А мы не дотерпели. Идём дальше», — кратко подвёл итог встречи наставник «Молота-Прикамье» Александр Агеев.

Поражение в овертайме позволило пермякам набрать одно очко. Но кардинально турнирное положение «Молота» не меняется уже долгое время — всё то же 25 место в таблице. Отрыв от замыкающей чемпионат «Ижстали» — восемь очков. А это значит, что шансы «Молота» завершить турнир на последнем месте минимальны — ижевская команда также как и пермская провела 46 матчей турнира из 50. До 24 места, которое занимает воронежский «Буран» — четыре очка. Выше этой позиции «молотобойцы» уже не поднимутся — у расположившегося на 23 месте ангарского «Ермака» — 39 очков.

«Торос» благодаря победе поднялся на 13-е место и продолжит борьбу за сохранение места в зоне плей-офф ВХЛ.

Напомним, ранее «Молот-Прикамье» провёл неоднозначную выездную серию. 27 января «молотобойцы» обыграли абсолютного лидера ВХЛ-2020/2021 — ханты-мансийскую «Югру» (1:0). Однако затем уступили другому лидеру регулярного чемпионата — тюменскому «Рубину» (1:4). Далее последовала победа над московской «Звездой» — 3:2. Но два дня спустя пермяки опять проиграли — 3:5 от подмосковного «Динамо».

Следующий матч «Молот» проведёт дома, 11 февраля. Матч с орским «Южным Уралом» станет последним домашним матчем пермских хоккеистов при родных трибунах в текущем сезоне ВХЛ. Начало встречи в УДС «Молот» — 19:00 (0+).

Завершится чемпионат тремя выездными матчами. 13 и 15 февраля наша команда сыграет на нейтральном льду в Нефтекамске с учалинским «Горняком» и челябинским «Челметом» соответственно (0+). А завершится регулярный чемпионат, как и начинался, в Кургане. 17 февраля пермская команда сыграет с местным ХК «Зауралье» (0+).

Напомним, что ранее эти три матча должны были быть домашними для пермяков. Но из-за проведения в краевой столице заключительных отборочных матчей на Евробаскет-2022 «Молот-Прикамье» вынужденно лишился домашней арены.

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