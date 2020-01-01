Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» одержал волевую победу над московской «Звездой» Пермяки перевернули игру в финальном периоде матча Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ одержал волевую победу над ХК «Звезда». Игра состоялась вечером 31 января в Москве в ЛДС «ЦСКА» и завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Перми.

Первый период прошёл при равенстве команд — 0:0. А на 16-й секунде второго периода хозяева льда открыли счёт — отличился Кирилл Максимов. Спустя восемь минут всё тот же Максимов реализовал большинство своей команды и оформил дубль — 2:0.

Казалось, армейцы доведут дело до победы. Но на шестой минуте третьего периода форвард «Молота» Даниил Сероух счёт сократил. А спустя минуту пермяки счёт сравняли — очередную шайбу на свой счёт записал новичок зимнего межсезонья Александр Ремов.

Исход игры решился на самой последней минуте матча за три секунды до финальной сирены. Василий Стрельцов дал аккуратный пас на ход Артёму Прохорову, который издалека расстрелял ворота москвичей. 2:3 — и «Молот-Прикамье» одерживает вторую победу в текущей выездной серии.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Тяжёлое начало. Много эмоций было затрачено в предыдущих двух играх. Мы проводили третью игру, у соперника была первая. Долго включались, но и оппоненты мощно начали. После двух периодов поговорили с ребятами, они молодцы, перестроились. Вратарь оставил нас в игре. А мы свои моменты использовали. Парни проявили самоотверженность, характер.

«Какой момент в игре был переломным? Я думаю, это наш первый гол. Мы забили, почувствовали кураж и смогли ещё добавить. Было какое-то неверие, у нас тяжело идёт с забитыми голами. Есть моменты, но не можем реализовать. А этот гол подхлестнул», — добавил наставник «молотобойцев».

Победа позволила пермякам временно оторваться от последнего места на семь очков и вплотную приблизиться к 24-й позиции турнирной таблицы «регулярки». Теперь у команды Александра Агеева 29 очков после 44-х сыгранных в лиге встреч. «Звезда» продолжает борьбу за сохранение места в зоне плей-офф и занимает 12-е место таблицы.

Напомним, ранее молотобойцы стартовали в выездной серии с победы над лидером ВХЛ — ханты-манскийской «Югрой» (0:1). Но затем проиграли тюменскому «Рубину» — 1:4.

Следующим матчем «молотобойцы» завершат выездную серию. В подмосковном Красногорске пермяки встретятся с ХК «Динамо». Встреча запланирована на 2 февраля, 21:00 по пермскому времени (0+). Далее, 8 февраля, наша команда сыграет в Нефтекамске против местного «Тороса» (0+).

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