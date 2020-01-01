Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» проиграл тюменскому «Рубину» «Молотобойцы» не смогли закрепить успех после победы над лидером ВХЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» во втором матче выездной серии уступил тюменскому «Рубину». Игра состоялась вечером 29 января в Тюмени в ЛД «Партиком» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Первую шайбу пермяки пропустили уже на второй минуте первого периода. Отличился форвард сибиряков Вадим Хлопотов. Под занавес первой трети матча с передачи Вячеслава Скобелева счёт сравнял молодой нападающий «Молота» Артём Марков.

Однако второй период у гостей не задался. Тюменцы дважды реализовали большинство своей команды. Сначала усилиями Никиты Мокина, а затем — Егора Бабенко.

В заключительном периоде «Молот» не смог исправить положение, и пропустил ещё одну шайбу — 4:1 и Егор Бабенко делает дубль.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Я не соглашусь, что у нас во втором периоде что-то расклеилось. Соперник первый бросок сделал, сыграв девять минут, а мы создали уже кучу моментов. То есть, и характер, и командный дух были у нас весь матч. Для «Молота-Прикамье» это игра нереализованных возможностей. Мы сохраняем своё лицо, проявляем характер, чтобы о нас ноги не вытирали. Кусаемся, доказываем, что находимся не на том месте. Соперника — с победой.

Напомним, ранее пермяки сенсационно обыграли первую команду ВХЛ — ханты-мансийскую «Югру» (1:0). До триумфа в ХМАО команда Александра Агеева потерпела два «сухих» домашних поражения подряд от двух петербургских команд — «Динамо» (0:2) и «СКА-Нева» (0:4).

После матча «Молот» остался на предпоследнем месте турнирной таблицы «регулярки» ВХЛ. В активе пермской команды 27 очков после 43-х проведённых в турнире матчей. Отрыв от последнего места — пять очков. От 24 места — три очка отставания. Математические шансы на попадание в плей-офф текущего сезона ВХЛ «Молот-Прикамье» потерял ещё по итогам позапрошлого матча.

«Рубин» благодаря победе вырвался на чистое четвёртое место и подтвердил статус одной из сильнейших команд турнира после поражения от «Тороса» в середине рабочей недели (4:6).

Следующим матчем пермские хоккеисты продолжат выездную серию. В Москве 31 января «Молот» встретится с фарм-клубом ХК ЦСКА — ХК «Звезда». Начало встречи — в 19:00 по пермскому времени (0+). Завершится выездная серия игрой в Красногорске с ХК «Динамо» (Московская область) 2 февраля (0+).

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