Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» вновь проиграл в регулярном чемпионате ВХЛ Пермяки почти лишились математических шансов на попадание в плей-офф лиги Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Недолго музыка играла. Пермский ХК «Молот-Прикамье» вновь уступил в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Со счётом 0:2 команда Александра Агеева в равном матче проиграла гостям из Санкт-Петербурга — ХК «Динамо». Матч состоялся вечером 21 января на льду УДС «Молот».

Гости приехали в Пермь в статусе фаворита. Наш вчерашний соперник держится в зоне плей-офф и перед игрой занимал восьмую строчку турнирной таблицы лиги. «Молот-Прикамье» разместился на 25-м месте.

Первый период прошёл при равенстве команд. А вот на 22-й секунде второй трети матча «Молот» внезапно пропустил — после комбинации отличился форвард петербуржцев Артур Гаврус.

Практически всю оставшуюся часть игры счёт оставался неизменным. А на последней минуте третьего периода гости довели дело до конца — 0:2, большинство реализовал молодой Антон Назаревич.

«Большие претензии к нападающим. С нулём игры не выигрываются. Соперник всё исполнил, мы не можем исполнить», — кратко прокомментировал исход матча наставник «молотобойцев» Александр Агеев.

Главный тренер «Динамо» Эдуард Знаковец наоборот похвалил хозяев. В частности, он отметил игру вратаря пермяков Константина Шостака:

«Непростой матч, мы очень рады, что удалось победить. Здорово отыграл вратарь, и у соперника хорошо играл вратарь. Нашего вратаря мы хотели бы поздравить с нулевой игрой».

В результате — 0:2 на табло и «Молот-Прикамье» вновь проигрывает. Это уже десятое поражение пермской команды в основное время за 11 последних матчей в ВХЛ. Пермяки не смогли набрать очки, остались на предпоследней строчке и практически лишились математических шансов на попадание в плей-офф лиги. До 16 места, которое занимает ХК «Ростов» — 19 очков отставания. Пермякам осталось сыграть всего 10 матчей (при двух очках за победу по регламенту ВХЛ). Петербуржцы поднялись на шестую строчку.

Напомним, ранее пермскому клубу удалось прервать серию поражений, которая длилась девять матчей подряд и стартовала 20 декабря с поражения от «Барса» в Казани (1:4). Со счётом 1:0 «Молот» дома обыграл «Рязань».

Следующей игрой «Молот-Прикамье» завершит домашнюю серию. В субботу, 23 января, в гости к нашей команде приедет другой клуб из Санкт-Петербурга — ХК «СКА-Нева». Начало встречи — в 17:00, в УДС «Молот» (0+).

Далее, 27 января, пермяки начнут выездную серию в Ханты-Мансийске, где сыграют с местной «Югрой» — абсолютным лидером регулярного чемпионата ВХЛ этого сезона (0+). 29 января «Молот» отправится в Тюмень на игру с «Рубином» (0+), 31 января в Москву— на встречу с ХК «Звезда» (0+), а 2 февраля — в подмосковный Красногорск, где сразится с «Динамо» (0+).

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