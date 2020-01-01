Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» одержал победу после девяти поражений подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» во втором матче домашней серии наконец-то победил. Со счётом 1:0 в рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермские хоккеисты обыграли ХК «Рязань». Матч состоялся 19 января на льду УДС «Молот».

Единственную шайбу во втором периоде в ворота рязанцев забил недавний новичок «Молота» — пришедший из «Северстали» защитник Антон Сизов.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Спасибо болельщикам за поддержку, их было слышно. Сегодня была командная победа, все играли друг за друга. Были эмоции, была страсть. Сегодня лавка жила, ребята показали всё, что нужно, хоккей был интересен. Все молодцы, всех с победой!

По итогам матча «Молоту» не удалось подняться выше в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб набрал два очка и с 25-ю баллами остался на предпоследнем — 25-м — месте таблицы. До воронежского «Бурана», занимающего 24-е место — пять очков. Отставание до зоны плей-офф сократилось — 18 очков. Отрыв от последнего места, которое занимает «Ижсталь» — пять очков. Пермякам осталось провести всего 11 матчей «регулярки» из всех 50 игр этого сезона.

Победа позволила «Молоту» прервать длительную девятиматчевую серию поражений, которая началась ещё 20 декабря 2020 года. Тогда в Казани пермяки потерпели поражение от местного «Барса» (1:4). 22 декабря — в Тольятти от «Лады» (0:3), а 24 декабря — в Самаре от ЦСК ВВС (2:3). 29 декабря «Молот» провалил домашнюю игру против тюменского «Рубина» — 0:1.

Начался 2021 год с двух подряд поражений в Санкт-Петербурге: 5 января — от ХК «Динамо» (0:2), а 7 января — от ХК «СКА-Нева» (0:3). 9 января «Молот» на выезде проиграл прямому конкуренту и аутсайдеру турнира — ижевской «Ижстали» (2:3), а 11 января — алметьевскому «Нефтянику» (2:3).

Следующим матчем «Молот-Прикамье» продолжит домашнюю серию. 21 января наши хоккеисты встретятся с петербургским «Динамо». Старт игры — в 19:00, время местное (0+).

А 23 января пермяки завершат серию встречей с другой командой из «Северной столицы» — ХК «СКА-Нева». Команды выйдут на лёд УДС «Молот» в 17:00 по местному времени (0+).

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