Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» пополнился тремя новыми хоккеистами В команду пришли бывший форвард «Молота», защитник из клуба КХЛ и молодой пермский вратарь Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК «Молот-Прикамье»

Состав пермского ХК «Молот-Прикамье» пополнили три новых игрока. Это нападающий Александр Ремов, защитник Антон Сизов и молодой голкипер Глеб Макин, сообщает клубная пресс-служба.

Александр Ремов выступал за пермский клуб в сезонах-2017/2018 и 2018/2019. Прошлое межсезонье 26-летний форвард начинал в составе новокузнецкого «Металлурга». Затем форвард перешёл в ХК «Тамбов», где в 17 матчах регулярного чемпионата набрал девять очков по системе гол+пас (четыре забитые шайбы и пять голевых передач) при показателе полезности «-3».

Из клуба-партнёра «Молота», выступающего в КХЛ — череповецкой «Северстали», в Пермь командирован защитник Антон Сизов. В текущем сезоне в КХЛ Антон Сизов провёл 18 матчей за череповецкий клуб и набрал четыре балла за результативность (две забитые шайбы и две голевые передачи) с показателем полезности «-13».

Также к составу «молотобойцев» присоединился 18-летний голкипер Глеб Макин, начинавший сезон в Национальной молодёжной хоккейной лиге в составе пермского «АК-59». В рамках регулярного чемпионата НМХЛ Глеб Макин провёл 10 матчей, отразил 87,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,13, а также провёл один матч на ноль.

Напомним, ранее «Молот-Прикамье» покинул форвард «Северстали» Владислав Кара. Хоккеист перешёл в московский «Спартак». Также наш клуб пополнили опытные нападающие, ранее выступавшие в клубах КХЛ, — братья Александр и Василий Стрельцовы.

Последнюю на данный момент игру «Молот» провёл вчера, 29 декабря. Со счётом 0:1 пермяки в родных стенах уступили тюменскому «Рубину». Поражение стало четвёртым подряд для пермского клуба в ВХЛ. Сейчас «Молот-Прикамье» занимает предпоследнее место в турнирной таблице «регулярки» и отстаёт от зоны плей-офф на 15 очков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.