Григорий Серёдкин Нападающий «Молота» Владислав Кара перешёл в московский «Спартак» За пермский клуб молодой форвард сыграл 14 матчей Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

24-х летний нападающий ХК «Молот-Прикамье» Владислав Кара перешёл в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Напомним, хоккеист был командирован в Пермь этой осенью из череповецкой «Северстали» в рамках соглашения о сотрудничестве между пермским клубом и клубом из Вологодской области. Он провёл за нашу команду 14 матчей, набрав четыре очка по системе гол+пас (две забитых шайбы и две голевых передачи) при коэффициенте полезности «-1».

Ранее «Молот-Прикамье» сыграл пятиматчевую выездную серию. Сначала команда Александра Агеева победила воскресенский «Химик» (3:2Б) и пензенский «Дизель» (3:2). Но затем уступила казанскому «Барсу» (1:4), тольяттинской «Ладе» (0:3) и самарскому ЦСК ВВС (2:3). Все поражения «молотобойцы» потерпели в основное время матча.

Ближайшую игру «Молот» проведёт дома, 29 декабря. В УДС «Молот» пермский клуб встретится с тюменским «Рубином». Начало матча — в 19:00 по местному времени.

Отметим, «Молот-Прикамье» по-прежнему занимает предпоследнее — 25-е — место в турнирной таблице «регулярки» ВХЛ. Ниже — только ижевская «Ижсталь». До зоны плей-офф (16 место) — 15 очков. Пермякам в лиге осталось провести 18 матчей из 50.

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