Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» завершил год домашним поражением от «Рубина» Главный тренер пермяков после матча извинился перед болельщиками Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье» hc-molot.ru

Пермский ХК «Молот-Прикамье» завершил год на минорной ноте. Со счётом 0:1 пермяки в родных стенах проиграли тюменскому «Рубину». Игра состоялась в УДС «Молот» вчера, 29 декабря.

К игре команды подошли в разных частях таблицы. «Молот» привычно расположился на 25-й строчке регулярного чемпионата ВХЛ. «Рубин» же находится в зоне плей-офф и перед стартовой сиреной занимал восьмое место.

Первую и единственную шайбу матча в ворота хозяев отправил нападающий тюменцев Егор Попов. Гости отпраздновали взятие ворот уже на второй минуте.

В остальное время матча пермяки не смогли отыграться — забили не засчитанный гол и не реализовали свои опасные моменты. При этом, успешно обороняясь.

Как итог — 0:1 на табло и четвёртое поражение «Молота» подряд в лиге в основное время матча.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Хочу извиниться перед болельщиками. Разговаривали с командой и хотели преподнести маленький позитивный момент, в преддверии наступления Нового года порадовать победой. Но получилось поражение, к ребятам нет претензий. Эмоциональная игра, были моменты. Это наш «бич» — нереализация моментов. Что в Самаре поражение, было три выхода один на один. Сегодня были такие же хорошие моменты. Не могу сказать, что команда плывёт по течению, такого нет. Если у кого-то есть такое мнение, то оно ошибочно.

«Ребята выходят и с характером играют. Команда преобразилась после тяжёлой болезни (осенью в «Молоте» случилась вспышка COVID-19 и команда не играла более месяца — Ред.). У нас тяжёлый график, но это не оправдание. Думаю, все недочёты и невзгоды останутся в уходящем году. Новый год — новые надежды, новые ожидания. Мы с командой поговорим, подработаем и ожидания болельщиков постараемся оправдать. Будем больше радовать победами, чем огорчать поражениями. От лица команды, тренерского штаба поздравляем всех болельщиков и приглашаем на хоккей. Болейте за нас, поддерживайте нас, мы вас отблагодарим», — добавил в преддверии праздника Александр Агеев.

После 33-х сыгранных матчей «Молот» остался на предпоследней — 25-й — строчке турнирной таблицы «регулярки». Отставание от зоны плей-офф (16 место) от поражения — к поражению стремительно растёт и уже составляет 15 очков. Отрыв от последнего места, где расположилась «Ижсталь» — пять очков. До ближайших конкурентов — курганского «Зауралья» и воронежского «Бурана» — пять очков и три очка соответственно.

Возглавляет регулярный чемпионат ханты-мансийская «Югра» (58 набранных очков после 34-х матчей). «Рубин» благодаря успеху в Перми поднялся на пятое место.

Всего у пермского клуба в текущем сезоне пять побед в основное время матча, четыре — в овертайме/серии буллитов, пять поражений в овертайме/серии буллитов и 19 поражений в основное время матча.

Напомним, ранее «Молот» провёл пятиматчевую выездную серию. В первых двух играх серии пермякам удалось победить два клуба с вершины турнирной таблицы — воскресенский «Химик» (3:2Б) и пензенский «Дизель».

Но далее команда отправилась в Приволжье и проиграла там три раза подряд. Сначала — казанскому «Барсу» (1:4), затем тольяттинской «Ладе» (0:3). Завершилась гостевая серия поражением от команды бывшего тренера «молотобойцев» Павла Десяткова — самарского ЦСК ВВС (2:3).

Следующий матч «Молот-Прикамье» проведёт уже в новом — 2021-м — году. 5 января команда Александра Агеева стартует в выездной серии, которую начнёт в Санкт-Петербурге встречей с местным «Динамо» (0+). 7 января наших хоккеистов ожидает ещё одна встреча с петербургским клубом — на этот раз с ХК «СКА-Нева» (0+).

9 января «Молот» отправится в Ижевск, где сыграет с абсолютным аутсайдером турнира — ижевской «Ижсталью» (0+). А 11 января завершит серию в Алметьевске, где встретится с «Нефтяником».

Дома «Молот-Прикамье» сыграет лишь 17 января. Оппонент — воскресенский «Химик» (0+).

Ранее пермскую команду покинул нападающий «Северстали» Владислав Кара. Молодой форвард перешёл в московский «Спартак».

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