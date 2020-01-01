Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» заключил контракт с братьями Стрельцовыми Большую часть карьеры близнецы провели в КХЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Состав пермского ХК «Молот-Прикамье» пополнили нападающие Александр и Василий Стрельцовы. Об официальном подписании контракта с хоккеистами сообщает клубная пресс-служба.

Братья Стрельцовы родились 31 января 1990 года в Нижневартовске. Большую часть профессиональной карьеры братья провели в КХЛ, в разное время защищая цвета «Автомобилиста» (Екатеринбург), тольяттинской «Лады» и «Адмирала» (Владивосток).

Александр Стрельцов провёл 448 матчей в рамках КХЛ и набрал 99 очков за результативность (46 забитых шайб+53 голевых передачи). На счету Василия Стрельцова 470 матчей и 112 очков по системе гол+пас (49 забитых шайб+63 голевых передачи).



Минувшее межсезонье, а также начало регулярного чемпионата Стрельцовы начинали в ВХЛ в составе красноярского «Сокола».

Напомним, ранее «Молот» расстался с тремя нападающими — Иваном Исаевым, Артурсом Озолиньшем и Артёмом Севостьяновым. Также клуб одержал две гостевые победы подряд — над воскресенским «Химиком» (3:2Б) и пензенским «Дизелем»(3:2).

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