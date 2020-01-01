Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» лишился математических шансов на попадание в плей-офф ВХЛ Пермяки потерпели очередное домашнее поражение Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» после проигрыша петербургскому ХК «СКА-Нева» потерял математические шансы на попадание в плей-офф ВХЛ-2020/2021. Матч состоялся 23 января в пермском УДС «Молот» и завершился со счётом 0:4 в пользу гостей.

Первую и вторую шайбу «молотобойцы» пропустили в меньшинстве. На старте второго периода отличился нападающий гостей Никита Чибриков. Спустя десять минут Альберт Конозов удвоил преимущество армейцев. Третью шайбу в ворота пермяков и вновь в большинстве забросил Даниил Огирчук. Окончательный счёт в матче установил всё тот же Альберт Конозов — 0:4.

По регламенту ВХЛ команда за победу в основное время, в овертайме или серии буллитов получает два очка. По одному — за поражение в овертайме или серии буллитов. «Молот» сыграл уже 41 матч из всех 50 игр регулярного чемпионата. Сейчас у нашей команды 25 очков. Даже если пермяки и выиграют все остальные встречи, они не смогут опередить команду, занимающую 16-е место — ХК «Звезда» (Москва). Именно с 16-й позиции и выше начинается зона попадания в плей-офф лиги. У москвичей — 45 очков.

«Молот» продолжает оставаться на 25-м месте турнирной таблицы ВХЛ с 25-ю очками. Отрыв от последнего места, которое занимает «Ижсталь» — три очка.

Напомним, ранее «Молот-Прикамье» потерпел «сухое» домашнее поражение от другой петербургской команды — ХК «Динамо» (0:2). Всего за последние 12 матчей подопечные Александра Агеева проиграли 11 раз. Единственную победу за последний месяц удалось одержать дома, 19 января, над ХК «Рязань» (1:0).

27 января пермяки начнут новую выездную серию в Ханты-Мансийске, где сыграют с местной «Югрой» — абсолютным лидером регулярного чемпионата ВХЛ этого сезона (0+). 29 января «Молот» отправится в Тюмень на игру с «Рубином» (0+), 31 января в Москву— на встречу с ХК «Звезда» (0+), а 2 февраля — в подмосковный Красногорск, где сразится с «Динамо» (0+).

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