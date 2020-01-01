Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» сенсационно обыграл лидера ВХЛ Единственную шайбу в матче пермяки организовали в большинстве Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» сенсационно обыграл лидера регулярного чемпионата ВХЛ — ханты-мансийскую «Югру». Игра состоялась вечером 27 января в Ханты-Мансийске на «Арене-Югра» и завершилась со счётом 1:0 в пользу пермской команды.

Единственную шайбу в матче в середине второго периода забил зимний новичок «молотобойцев» Александр Ремов. На 13-й минуте нападающий после комбинации Александра Стрельцова и Дмитрия Молодцова реализовал большинство пермяков.

Как итог — 1:0 и важная в психологическом плане победа «Молота». Но, к сожалению, не в турнирном. Ранее пермский клуб проиграл петербургскому ХК «СКА-Нева» (0:4) и лишился даже математических шансов на попадание в зону плей-офф ВХЛ. Незадолго до этого «молотобойцы» потерпели серию из девяти поражений в основное время подряд.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Играли с лидером нашей лиги. Поэтому команду настраивать не пришлось, мотивация и так зашкаливала. Ребята вышли дисциплинированными и собранными. Это была боевая победа, наша лавка ожила. Так горели, переживали и выстояли. Выстояли меньшинство и забили гол в большинстве. Вратарь нас оставил в игре — командная победа.

«Югра» же терпит второе поражение подряд. Ранее лидеры ВХЛ уступили тольяттинской «Ладе» — 2:5. Однако отрыв ханты-мансийцев от второго места позволил им сохранить лидерство в турнире.

«Молот-Прикамье» оторвался от последнего места на пять очков. Отставание от 24 места, на котором расположился воронежский «Буран» — три очка. У пермяков осталось всего восемь игр в ВХЛ из 50.

Следующий матч «Молот» вновь проведёт на выезде. Гостевая серия продолжится 29 января игрой в Тюмени с местным «Рубином». Начало встречи — в 19:00 (0+). Далее, 31 января, пермяки отправятся в Москву, где сыграют с фарм-клубом ХК ЦСКА — ХК «Звезда» (0+). 2 февраля гостевая серия завершится противостоянием с ХК «Динамо» (Московская область) (0+).

Напомним, что из восьми оставшихся в турнире встреч «Молот» проведёт в родных стенах всего одну — 11 февраля с орским «Южным Уралом» (0+). Из-за отборочных матчей к Евробаскету-2022, которые пройдут на паркете УДС «Молот» с 18 по 22 февраля, пермский клуб не сможет сыграть дома 13, 15 и 17 февраля. Поэтому встречи с «Молота» с учалинским «Горняком» и челябинским «Челметом» состоятся в Нефтекамске (все — 0+). А заключительный матч «регулярки» пермяки сыграют 17 февраля в Кургане (0+).

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