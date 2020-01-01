Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» в результативном матче проиграл «Динамо» Пермяки под конец сезона чередуют победы с поражениями Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ХК «Молот-Прикамье» в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ уступил в гостях ХК «Динамо» (Московская область). Игра состоялась в Красногорске на льду «Красногорск-Арены» и завершилась со счётом 5:3.

Счёт на пятой минуте первого периода открыли «молотобойцы» — отличился Василий Стрельцов с передачи ещё одного новичка зимнего межсезонья Александра Ремова. Но спустя несколько минут хозяева восстановили паритет усилиями молодого форварда Семёна Баринова.

А вторая треть игры началась уже под диктовку хозяев. Сначала большинство своей команды реализовал Ярослав Алексеев. А спустя минуту третью шайбу «Динамо» в ворота пермяков отправил Владислав Михайлов. В конце периода гол в раздевалку забил форвард «Молота» Александр Ремов и сохранил интригу на финальный период. Отметим, это уже четвёртая шайба новичка «Молота» в 11 сыгранных матчах.

Однако начало последней трети оптимизма пермским болельщикам не принесло. Хозяева вновь отправили в ворота пермяков две шайбы. Сначала ворота «Молота» поразил чемпион мира по хоккею 2012 года Денис Кокарев. А завершил начатое Алексей Липанов. Гол престижа «молотобойцев» на последней минуте игры забил Артём Прохоров. В итоге — 5:3 и «Молот» терпит второе поражение в выездной серии.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Сейчас не лучшее время у команды, довольно тяжело даются выездные игры. Скорее всего, это произошло из-за небольшой усталости, и мы перегорели. Отсутствует психология победителя, но будем исправлять это.

После матча «Молот» остался на 25-й строчке турнирной таблицы. У пермской команды 29 набранных очков после 45 игр регулярного чемпионата. «Динамовцам» победа позволила ворваться в зону плей-офф. Теперь бело-голубые занимают 13-ю строчку.

В последних матчах пермяки чередуют победы и поражения. В начале текущей гостевой серии «Молот» сенсационно обыграл абсолютного лидера ВХЛ — ханты-мансийскую «Югру» (1:0). Затем уступил команде из лидирующей группы — тюменскому «Рубину» (1:4). А после на последних секундах вырвал победу у московской «Звезды» (3:2).

Следующий матч «молотобойцы» сыграют в гостях, 8 февраля. Команда Александра Агеева в Нефтекамске встретится с местным «Торосом», расположившемся в зоне плей-офф на 11-й строчке. Начало матча — 19:00, время пермское (0+).

А 11 февраля «Молот-Прикамье» ожидает последний домашний матч в сезоне. Наша команда в УДС «Молот» встретится с орским ХК «Южный Урал» (0+).

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