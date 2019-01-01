Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» начал чемпионат с сухой победы над «Зауральем» Поделиться Поделиться Твитнуть

В среду, 9 сентября, пермский ХК «Молот-Прикамье» стартовал в регулярном чемпионате ВХЛ-2020/2021. Со счётом 0:4 команда Александра Агеева обыграла в Кургане местный ХК «Зауралье».

Счёт на последней минуте первого периода открыл Иван Иванов. В начале второй трети игры преимущество пермяков удвоил новоиспечённый капитан команды Дмитрий Молодцов. 63-й номер «молотобойцев» поразил ворота курганцев точным и мощным броском почти со своей половины поля. А завершилась игра дублем Артёма Прохорова. Сначала наш нападающий реализовал выход один на один, а на последней минуте матча сольно обыграл изрядно уставших защитника и вратаря хозяев.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Низкий поклон команде. Мы вышли в усечённом составе, в три звена, и сыграли здорово. Просто красавцы! Ребят с победой, двигаемся дальше. Никого выделять не буду — играла сегодня именно команда. Сумасшедшая самоотдача.

Следующий матч «Молот-Прикамье» проведёт 11 сентября в Челябинске против «Челмета». 13 сентября «молотобойцы» сыграют в гостях с орским «Южным Уралом». Завершится выездная серия пермской команды 15 сентября игрой с учалинским «Горняком».

Первый домашний матч регулярного чемпионата «Молот» сыграет в среду, 23 сентября. Соперник — фарм-клуб московского ЦСКА ХК «Звезда» (0+).

Напомним, ранее «Молот-Прикамье» выбрал капитана клуба на грядущий сезон. С обновлённым после межсезонья составом «молотобойцев» подробнее можно ознакомиться здесь.

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