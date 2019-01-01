Выбран капитан ХК «Молот-Прикамье» Поделиться Поделиться Твитнуть

В пермском хоккейном клубе «Молот-Прикамье» выбран капитан. Им стал защитник Дмитрий Молодцов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Кроме того, все игроки выбрали себе игровые номера на сезон-2020/2021. В частности капитан команды будет выступать под №63.

Полный список номеров выглядит так:

Вратари:



40 — Игорь Устинский;

53 — Кирилл Черепанов;

81 — Константин Шостак.

Защитники:



5 — Антон Моренец;

33 — Константин Гавриленко;

43 — Максим Гусев;

47 — Глеб Летов;

63 — Дмитрий Молодцов;

70 — Егор Сорокин;

71 — Давид Мнацян;

74 — Андрей Щербов;

76 — Владислав Романов;

79 — Владислав Воропаев.

Нападающие:



8 — Иван Исаев;

10 — Владимир Коротков;

12 — Артурс Озолиньш;

13 — Евгений Ходырев;

15 — Игорь Зенчиков;

18 — Дмитрий Воробьёв;

19 — Артём Прохоров;

24 — Вячеслав Скобелев;

27 — Дмитрий Мехоношин;

34 — Артём Марков;

55 — Иван Иванов;

76 — Всеволод Ястребков;

87 — Артём Попитич;

88 — Артём Севостьянов;

93 — Павел Жирнов;

97 — Даниил Сероух.

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