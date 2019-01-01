Выбран капитан ХК «Молот-Прикамье»
В пермском хоккейном клубе «Молот-Прикамье» выбран капитан. Им стал защитник Дмитрий Молодцов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Кроме того, все игроки выбрали себе игровые номера на сезон-2020/2021. В частности капитан команды будет выступать под №63.
Полный список номеров выглядит так:
Вратари:
40 — Игорь Устинский;
53 — Кирилл Черепанов;
81 — Константин Шостак.
Защитники:
5 — Антон Моренец;
33 — Константин Гавриленко;
43 — Максим Гусев;
47 — Глеб Летов;
63 — Дмитрий Молодцов;
70 — Егор Сорокин;
71 — Давид Мнацян;
74 — Андрей Щербов;
76 — Владислав Романов;
79 — Владислав Воропаев.
Нападающие:
8 — Иван Исаев;
10 — Владимир Коротков;
12 — Артурс Озолиньш;
13 — Евгений Ходырев;
15 — Игорь Зенчиков;
18 — Дмитрий Воробьёв;
19 — Артём Прохоров;
24 — Вячеслав Скобелев;
27 — Дмитрий Мехоношин;
34 — Артём Марков;
55 — Иван Иванов;
76 — Всеволод Ястребков;
87 — Артём Попитич;
88 — Артём Севостьянов;
93 — Павел Жирнов;
97 — Даниил Сероух.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.