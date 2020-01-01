Мария Сыропятова В краевом законодательстве могут появиться новые штрафы за размещение киосков и павильонов на частных землях Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевом законе «Об административных правонарушениях» предлагается заменить статью о штрафах за размещение киосков и павильонов на частных землях.

Сейчас в законе есть статья о штрафах за размещение НТО, но она фактически не применялась муниципальными властями: опираясь на ранее принятое по похожим нормам решение Верховного суда, предприниматели заявляли о желании оспорить эти нормы сразу после составления протоколов о правонарушении.

Если сейчас штрафы грозят за установку любых видов нестационарных торговых объектов на детских площадках, газонах или ближе 15 метров от фасада здания, то теперь предлагается выписывать протоколы за нарушение паспорта благоустройства дворовой территории или его отсутствие, а также несоблюдение проектной документации.

Кроме того, примерно в два раза снижается и размер штрафов: законопроект предлагает выписывать гражданам штрафы от одной до двух тыс. руб., должностным лицам от пяти до десяти тыс.руб., а юрлицам от 30 до 50 тыс. руб. Также в качестве одного из видов санкций сохранено предупреждение, его можно получить только при нарушении паспорта благоустройства дворовой территории, в то время как за несоблюдении проектной документации предлагается сразу выписывать штраф.

В примечании к законопроекту говорится, что под размещением нестационарного объекта понимаются, как действия по установке, так и бездействие, если не производится его демонтаж.

Также законопроектом предусмотрена отсрочка введения в действие этих штрафов до 1 сентября 2021 года. В пояснительной записке это объясняется необходимостью внесения изменений в муниципальные правила благоустройства, а также это даёт время для их выполнения собственникам НТО и земли, где уже размещены киоски или павильоны.

Законопроект опубликован на сайте краевого минэка. Разработчик — фракция «Единой России» в Законодательном собрании.

И представители разработчика, и предпринимательского сообщества, считают, что это шаг на пути к компромиссу после нескольких судебных процессов между предпринимателями и ТСЖ с представителями власти.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» Юрия Борисовца, законопроект подготовлен совместно с краевым правительством, а необходимость его разработки связана с исполнением решений судов.

«Из закона нужно убрать полный запрет на размещение нестационарной торговли на придомовых территориях, — отмечает Юрий Борисовец. — Однако и порядок нужен. Дворовые территории выделялись не под киоски, а под детские площадки и парковки». По словам Юрия Борисовца, киоски с павильонами можно размещать, если под них остаётся место.

Директор газеты «Эфир» Дмитрий Оксюта считает, что предложенный законопроект — это шаг на пути к компромиссу.

«Вместо диаметрально противоположных позиций, которые занимали стороны в прежние годы, теперь видно, что началось построение конструктивного диалога, — отмечает Дмитрий Оксюта. — Конечно, в таком виде, как сейчас законопроект принимать нельзя. В нём есть разумное зерно, связанное прежде всего с требованиями к внешнему виду киосков, с которыми, думаю, все согласны. Но есть и меры избыточного регулирования. Хотя вполне возможно, это может быть своеобразная подготовка к переговорам. Может быть, авторы законопроекта закладывают запас для возможных уступок в будущем».

Наибольшие опасения у Дмитрия Оксюты вызывает необходимость утверждения паспорта благоустройства дворовой территории: процедура не прописана, а, значит, пока не понятно, с какими сложностями может столкнуться бизнес и собственники земли.

Одновременно с санкциями за размещение НТО на частных землях в краевое законодательство предлагается ввести и понятия дворовой территории и паспорта благоустройства дворовой территории. В краевом законе «О градостроительной деятельности в Пермском крае» предлагается разделить дворовую территорию на основную и вспомогательную части. Также перечислены «объекты и элементы благоустройства» основной территории: детские и (или) спортивные площадки, площадки для отдыха, тротуары, внутренние проезды и места накопления твёрдых коммунальных отходов. Согласно пункту 5 статьи 20.6, вспомогательные объекты и элементы благоустройства (под ними в том числе понимаются и киоски с павильонами) могут быть размещены только в том случае, если там уже есть основные, установленные в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и нормативно-правовых актов. Кроме того, их эксплуатация не должна создавать препятствия для использования основных элементов благоустройства. При этом, форма паспорта благоустройства дворовой территории и порядок их учёта будет определена отдельным документов принятым краевым правительством.

Также в краевой закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае» предлагается ввести статью 9.5 «Нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов». Она касается несанкционированной муниципалитетами установки НТО на муниципальной или государственной земле. За это владельцу киоска или павильона грозят аналогичные санкции, как и при их незаконном размещении на частных землях. Кроме того, исключается и ранее принятая Законодательным собранием Пермского края статья 6.15 о штрафах за незаконное размещение НТО. Принятие этих поправок произошло на фоне активной критики городских властей, которые инициировали рассмотрение данного законопроекта в Законодательном собрании.

Напомним, что Верховный суд России однажды уже отменил аналогичные нормы краевого закона. А положения городских правил благоустройства Перми с полным запретом на размещение НТО на придомовых территориях дважды оспаривался в судах. В декабре 2019 года по этому поводу высказался Конституционный суд России, мнения по поводу которого сильно разделились. Обе стороны, и городские власти, и предприниматели с представителями ТСЖ — посчитали решение своей победой.

В августе 2020 года был опубликован законопроект, в котором помимо санкций за размещение НТО на частных землях, среди прочего были прописаны и штрафы за отсутствие люков на колодцах, отсутствие ограждений в местах повреждения дорожного покрытия, за слив жидкостей в канализацию, обрезку деревьев с нарушением разрешения администрации, повреждение дорожного покрытия или озеленения. Разработчик — Совет муниципальных образований Пермского края. В сентябре штрафы за киоски с павильонами исключили из первоначальной версии законопроекта, а затем краевой минэк отправил его на доработку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.