Мария Сыропятова Штрафы за киоски исключили из новой редакции законопроекта Совета муниципальных образований Но переговоры о нормах, регулирующих размещение НТО на придомовых территориях, пока не завершены Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

На публичное обсуждение направлен законопроект «О внесении изменений в закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Пакет документов и сами поправки опубликованы на сайте краевого минэка.

В отличие от прежней версии законопроекта, в нём отсутствуют нормы о штрафах за размещение нестационарных торговых объектов на частных землях, а также исчез пункт об отмене статьи 6.15 «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений». Разработчик законопроекта — Совет муниципальных образований Пермского края.

Александр Русанов, исполнительный директор Совета муниципальных образований Пермского края:

— Исключение норм, регулирующих вопросы размещения объектов нестационарной торговли, из нашего законопроекта связано с работой над соответствующим пакетом законопроектов в краевом правительстве. При этом надеемся, что позиция муниципалитетов будет учтена, поскольку консультации по содержанию положений в отношении размещения НТО уже проводились.

При этом, по словам Александра Русанова, критика законопроекта со стороны глав районов связана с необходимостью муниципалитетов иметь инструменты для регулирования сферы нестационарной торговли.

«Просто отменой статьи за размещение нестационарной торговли проблему не решить, — отметил Александр Русанов. — Мы выступаем за комплексное решение вопроса».

Дмитрий Оксюта, директор газеты «Эфир» и представитель предпринимателей в судебных процессах о штрафах за НТО:

— Статья 6.15 сейчас фактически не применяется, насколько мне известно, по ней выписывались только предупреждения предпринимателям и представителям ТСЖ. По сути, это так называемая мёртвая норма. Поэтому не совсем понятно, зачем она по-прежнему нужна в краевом законе.

По мнению Оксюты, в настоящее время статья краевого закона устанавливает ответственность таких муниципальных запретов, которые уже не действуют.

На новой версии законопроекта стоит виза исполняющего обязанности главы Пермского края Леонида Политова «Провести процедуру ОРВ по срочному порядку». Это означает, что публичные консультации по обсуждению этого проекта будут проводиться в срок не менее пяти рабочих дней с момента размещения проекта законопроекта и документов к нему на сайте уполномоченного органа (им является краевой минэк, — ред.). При этом ответственность за уведомление заинтересованных лиц несёт разработчик. Сроки и порядок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия установлены соответствующим указом губернатора Пермского края №126 от 19 декабря 2018 года.

Напомним, 24 сентября Законодательное собрание Пермского края отклонило законопроект депутата Александра Григоренко об отмене статьи 6.15. На заседании председатель фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец мотивировал решение подготовкой краевым правительством пакета законопроектов по этому же поводу. Первый зампредседателя краевого правительства Ольга Антипина добавила, что правительственный пакет предложений по НТО будет готов к октябрьскому пленарному заседанию краевого парламента.

Источники «Нового компаньона» подтверждают, что уже несколько месяцев в крае готовится пакет законопроектов по регулированию сферы нестационарной торговли. Исключение из законопроекта Совета муниципальных образований этих норм связано с их доработкой. При этом действующую статью 6.15 о штрафах за размещение нестационарной торговли на придомовых территориях планируют исключить из краевого закона, а взамен ввести другую, в которой санкции за размещение НТО на частных землях будут частично смягчены или отменены.

Переговорный процесс о регулировании сферы нестационарной торговли был начат в конце 2020 года после отмены штрафов за размещение киосков и павильонов на придомовых территориях в Верховном суде России, а также вынесения определения Конституционным судом России, которым оказались довольны и предприниматели, и городские власти. В 2018–2020 годах нормы городских Правил благоустройства Перми были предметом судебных разбирательств: дважды Пермский краевой суд вставал в них на сторону предпринимателей, а Верховный суд России — на сторону администрации Перми.

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