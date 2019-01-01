Мария Сыропятова Верховный суд отказал в пересмотре дела о запрете на размещение киосков на придомовых территориях Поделиться Поделиться Твитнуть

Верховный суд России отказал в удовлетворении заявлений предпринимателей из Перми в деле о запрете на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях. При этом и администрация Перми, и предприниматели, считают, что точка в судебном процессе ещё не поставлена.

Напомним, впервые Верховный суд рассмотрел дело о пермских киосках в 2018 году, фактически поддержав позицию городских властей. В декабре 2019 года Конституционный суд России вынес определение, которым оказались довольны, и предприниматели, и городские власти: стороны ссылались на разные части определения. В начале 2020 года предприниматели вновь подали заявление в Верховный суд, рассчитывая на рассмотрение по новым обстоятельствам.

Эксперты считают, что повторное решение Верховного суда говорит, скорее, в пользу властей.

«Судья Верховного суда не усмотрел возможности отнести выводы, сделанные Конституционным судом, к новым обстоятельствам», — говорит юрист Пермской ТПП Владимир Халдеев.

По мнению представителя истцов и директора газеты «Эфир» Дмитрия Оксюты определения Верховного и Конституционного судов противоречат друг другу.

«При первом рассмотрении дела Верховный суд исходил из того, что органы местного самоуправления не лишены полномочий запрещать размещение НТО на частных территориях через муниципальные правила благоустройства, — отмечает Дмитрий Оксюта. — А Конституционный суд однозначно сказал, что местные власти не имеют права самостоятельно устанавливать запрет на размещение НТО на частных придомовых территориях».

Владимир Халдеев считает, что противоречий нет, а «есть разная оценка важности определенных обстоятельств для разрешения дела».

Дмитрий Оксюта указывает на необычное поведение Верховного суда. «Вместо того, чтобы отказать по процедурным основаниям, а для этого были возможности, Верховный суд России принял дело к рассмотрению, — отмечает Дмитрий Оксюта. — После чего занял достаточно уязвимую позицию, посчитав, что свежее определение Конституционного суда не является новым обстоятельством».

В администрации Перми не видят различий в позициях Конституционного и Верховного судов, поскольку определением Конституционного суда оспариваемые нормы не были признаны неконституционными. Но вместе с тем признают, что могут изменить позицию в результате последующих судебных разбирательств.

По мнению советника коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнёры» Армена Джагаряна последнее определение Верховного суда можно назвать недружественным по отношению к Конституционному суду, и в дальнейшем оно может осложнить отношения между ними.

Истцы же планируют обжаловать свежее решение Верховного суда России, но пока не раскрывают подробностей.

По мнению Армена Джагаряна у предпринимателей остаётся возможность подать надзорную жалобу в Президиум Верховного суда России, обратиться за разъяснением в Конституционный суд России и оспорить те же нормы, начиная с суда первой инстанции (в этом случае в качестве истцов должны выступать иные лица). Кроме того, у заявителей остаётся право обратиться в Конституционный суд, оспорив там нормы закона о Конституционном суде России и Кодекса об административном судопроизводстве. Основанием для этого могут послужить результаты рассмотрения конкретного дела в разных судах. Ещё одним выходом из ситуации могли бы стать изменения в федеральном законодательстве.

«Если Верховный суд России настаивает в том, что был прав, то, видимо, ситуация требует изменений в федеральном законодательстве о торговой деятельности и местном самоуправлении, — говорит Армен Джагарян. — Прежде всего, необходимо уточнить полномочия местного самоуправления в отношении конкретной модели регулирования, которая принята в отношении нестационарной торговли на частных землях».

В начале 2020 года администрация Перми и предприниматели начали переговорный процесс по изменению правил благоустройства относительно размещения НТО. Но с марта он фактически остановился. В администрации Перми связывают это с эпидемиологической ситуацией и обещают его возобновить после нормализации ситуации.

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