Мария Сыропятова Верховный суд вновь рассмотрит дело о запрете на размещение киосков на придомовых территориях Поделиться Поделиться Твитнуть

Верховный суд России принял к производству дело о запрете на размещение на придомовых территориях Перми нестационарных торговых объектов (НТО). Определение есть в распоряжении «Нового компаньона».

Ранее предприниматели Алексей Хадеев и Наиля Мухаметзянова подали заявление, в котором просили вновь рассмотреть дело, которое Верховный суд России уже рассмотрел в 2018 году. В качестве новых обстоятельств по делу были указаны положения определения Конституционного суда России, выпущенного в декабре 2019 года.

Армен Джагарян, советник коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнёры»:

— Судья, принимающий решение, даёт предварительную оценку новым обстоятельствам. Поэтому принятие к производству говорит о том, что есть шансы на пересмотр. При этом сначала Верховный суд России рассмотрит вопрос об отмене своего апелляционного определения. А уже потом может повторно рассмотреть это же дело.

Армен Джагарян также отметил, что подобные процессы весьма редки, поэтому его результат может иметь важное значение для судебной практики.

Источник в администрации Перми пояснил, что сейчас сложно судить о перспективах результата и сроках рассмотрения дела.

«Сейчас суды работают в условиях ограничений из-за мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, — отметил собеседник «Нового компаньона». — Суды в принципе далеко не всегда предсказуемы, поэтому какое решение примет Верховный суд по этому локальному вопросу сказать сложно».

По его словам усилия городских властей сейчас сконцентрированы на ситуации вокруг коронавируса, а решение многих других вопросов откладывается.

Напомним, что в 2018 году прошёл процесс об оспаривании положений правил благоустройства, запрещающих размещение объектов нестационарной торговли на придомовых территориях. Эти положения были введены в марте 2018 года. Предприниматели и представители ТСЖ почти сразу попытались его оспорить: Пермский краевой суд тогда поддержал их требования, в Верховный суд России встал на сторону гордумы. Однако, в декабре 2019 года эти положения были рассмотрены Конституционный судом России. Обе стороны: и городские власти, и предприниматели с представителями ТСЖ — посчитали его своей победой.