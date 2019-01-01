Решением Конституционного суда по НТО довольны обе стороны И городские власти, и представителями ТСЖ считают, что добились поддержки суда Поделиться Поделиться Твитнуть

Конституционный суд принял решение по жалобе предпринимателей и представителей ТСЖ по запрету на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на частных землях. Представители ТСЖ и предприниматели поздравляют друг друга с победой. При этом в администрации Перми не считают себя проигравшей стороной. Эксперты согласны с тем, что определение Конституционного суда России делает невозможным полный запрет на размещение НТО на частных землях, а нормы муниципальных правовых актов должны соответствовать федеральному законодательству. На этом совпадения заканчиваются, поскольку каждая из сторон сосредоточилась на тех частях определения, которые в большей степени отвечают их позиции. «Новый компаньон» попытался разобраться в том, что всё-таки хотел сказать Конституционный суд России и к чему это решение может привести.

После публикации определения Конституционного суда России по жалобе Ирика Касимова, Наили Мухаметзяновой, Алексея Хадеева и ТСЖ «Мирный» многие из представителей ТСЖ и предпринимателей поздравили друг друга с победой. Там ссылаются на текст определения, многие утверждения из которого вселяют уверенность в том, что размещение киосков и павильонов на придомовых территориях теперь станет возможным, а в Правила благоустройства Перми должны быть внесены изменения.

Согласно позиции чиновников, Конституционный суд их позицию поддержал — «жалоба признана Конституционным судом России не подлежащей дальнейшему рассмотрению по существу». Там ссылаются на резолютивную и основную части, где говорится о том, что «проверка правоприменительных решений, вынесенных по делу с участием заявителей, не относится к компетенции Конституционного суда».

В ногу с федеральным законодательством

И администрация Перми, и представители ТСЖ с предпринимателями согласны в одном — муниципальные правила размещения НТО должны в полной мере соответствовать нормам федерального законодательства. Также они совпадают в том, что в Правилах благоустройства не может быть полного запрета на размещение НТО. Однако дальше мнения расходятся. «Конституционный суд России признал соответствующим законодательству право органов местного самоуправления на регламентацию в Правилах благоустройства порядка размещения НТО на частных землях, — считает первый заместитель главы Перми Виктор Агеев. — Между тем суд указал на необходимость достижения баланса интересов местного сообщества и хозяйствующих субъектов при регламентации размещения НТО. Конституционный суд России признал, что органы местного самоуправления не лишены возможности, действуя в пределах своих полномочий, решать вопросы размещения торговых объектов, принимая во внимание их нестационарный характер».

Адвокат бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнёры» Иван Хозяйкин также считает, что определение Конституционного суда подтверждает полномочия органов местного самоуправления регулировать вопросы размещения НТО. «Если раньше эта позиция высказывалась в отношении муниципальных земель, то сейчас Конституционный суд сказал, что аналогичная правовая позиция должна быть и в отношении частных земель. По сути, он не разделил частные и муниципальные земли в возможностях органов местного самоуправления регулировать их использование», — поясняет свою трактовку определения Конституционного суда России адвокат.

Представители ТСЖ и предприниматели трактуют определение Конституционного суда России как отмену полного запрета на размещение НТО на придомовых территориях. Участники процесса ссылаются на положения определения, где говорится о согласии собственников как обязательном условии установки НТО на частных землях. Об этом часто говорят сейчас представители ТСЖ и предпринимателя, обосновывая законность заключённых договоров на размещение киосков и павильонов. Однако в ответе администрации Перми есть ссылка на ещё одну оговорку, которую делает Конституционный суд России, — «размещение НТО не должно нарушать интересы иных лиц». Юрист Пермской ТПП Владимир Халдеев говорит, что от лица неопределённого круга лиц может выступить кто угодно, заявив требования в отношении конкретного объекта. «С требованиями, теоретически, может выйти любое заинтересованное лицо. Хотя обычно, когда речь идёт о неопределённом круге лиц, они заявляются прокуратурой», — добавляет юрист Пермской ТПП. При этом требования должны носить какой-то общественно значимый характер. В пример Владимир Халдеев привёл ситуацию, когда установка НТО потенциально способна перекрыть проход людям по дорожке.

В мэрии согласны с тем, что на придомовых территориях возможно вести торговую деятельность, но обращают внимание собственников на то, что это только её дополнительный вид использования. «Торговая деятельность допустима лишь как дополнение к основным видам благоустройства придомовой территории, непосредственно направленным на удовлетворение потребностей граждан в жилищной сфере и в комфортной среде обитания, — говорит Виктор Агеев. — Следовательно, торговлей на придомовых территориях можно заниматься, только если эта деятельность не нарушает чьих-либо прав».

При этом Иван Хозяйкин согласен с трактовкой определения Конституционного суда России, по которой «не допускается безусловный запрет в размещении НТО на частных землях». Но считает, что Правила благоустройства Перми и «не предусматривают безусловного запрета в размещении НТО на частных землях: разрешены вендинговые аппараты, аппараты с водой».

Советник коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнёры» Армен Джагарян считает, что сделанное в Правилах благоустройства исключение для вендинговых аппаратов для продажи воды только подтверждает неконституционность действий муниципалитета. «Это разрешение говорит о том, что муниципалитет здесь действует не в целях благоустройства, а исходя из возможности регулировать отдельные параметры экономической деятельности, определяя даже конкретный вид продукции. Муниципалитет не вправе определять, какие товары можно или нельзя продавать на придомовой территории», — добавляет юрист, считая, что эта норма также должна быть исключена из Правил благоустройства после определения Конституционного суда России.

По мнению Владимира Халдеева, Конституционный суд России своим определением обращает внимание на то, что «муниципальные акты не могут ограничивать нестационарную торговлю на придомовых территориях», поскольку это может препятствовать реализации права частной собственности. Такие ограничения могут быть наложены только нормами федерального законодательства.

Армен Джагарян считает, что Конституционный суд России признал «неприемлемой практику полных и абсолютных запретов» на размещение НТО на частных землях, но основания вмешиваться здесь у муниципалитета есть. «Ограничения должны основываться на конкретных нормах федерального права. В частности, муниципалитет может определить требования к внешнему облику этих объектов или обязать обеспечить их дополнительными точками вывоза мусора», — отмечает эксперт. По его мнению, Конституционный суд России подтвердил права муниципалитета в вопросах благоустройства, но посчитал неконституционной практику введения полных запретов на размещение НТО на частных землях, которая сформировалась в Перми, Калининграде и ряде других городов России.

Представители ТСЖ, предприниматели и большинство экспертов полагают, что возможностей для размещения киосков и павильонов в Перми станет больше. Требования федерального законодательства по отношению НТО достаточно суровы и накладывают много ограничений. И хотя определение Конституционного суда России, по мнению экспертов, должно привести к появлению принципиальной возможности размещения киосков и павильонов на частных землях, это не означает, что они заполонят все придомовые территории. «Согласно федеральному СанПиНу, нельзя устанавливать нестационарные торговые объекты во дворах, а запрета размещения со стороны улицы или со стороны боковых фасадов дома там не содержится. Сейчас Правила благоустройства Перми запрещают размещение нестационарных торговых объектов не только во дворах, но на любых придомовых территориях, то есть, теоретически, со всех сторон жилого дома», — считает директор газеты «Эфир» и один из участников процессов в суде Дмитрий Оксюта. Также он указывает и на федеральные правила противопожарного режима, по которым временные сооружения должны быть размещены не ближе 15 м от стен зданий или у противопожарных стен. В то время как в Правилах благоустройства Перми есть полный запрет на размещение временных сооружений ближе 15 м от зданий без оговорки о возможности установки противопожарных стен.

Что будет дальше?

Большинство экспертов полагают, что в ближайшее время можно ждать изменений в Правила благоустройства не только Перми, но и других городов Пермского края. Эксперты и представители ТСЖ говорят о самых разнообразных запретах, действующих на установку НТО в различных муниципалитетах Пермского края. В Кунгуре, например, НТО на частных землях невозможно установить без разрешения от администрации. В Чайковском, Чусовом и Соликамске действует запрет на их размещение ближе 30 м от окон жилых домов. А в Оханске ввели запрет на размещение киосков и павильонов перед витринами торговых предприятий. В Краснокамске запрещена установка НТО ближе 5 м от деревьев.

Иван Хозяйкин считает, что определение Конституционного суда не должно вызвать пересмотра уже принятых судебных решений. С ним не согласен Армен Джагарян, он как раз считает это логичным последствием принятия определения Конституционного суда, поскольку у участников процесса в Верховном суде появляется право подачи нового иска «по вновь открывшимся основаниям».

Логичным последствием определения Конституционного суда России Армен Джагарян считает и внесение изменения в Правила благоустройства Перми, а также и других городов, где они входят в противоречие с нормами федерального законодательства. «Пока по всему Пермскому краю законодательство не будет приведено в соответствие с определением Конституционного суда России, никто не вправе привлекать к административной ответственности за правонарушения. Решение Конституционного суда России имеет прямое действие. Если к предпринимателями и жителям будут предъявляться претензии именно в связи с установкой НТО со ссылкой на Правила благоустройства, то могут быть возбуждены дела по оспариванию таких действий, поскольку они противоречат позиции Конституционного суда России», — поясняет советник коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнёры».

«Определение Конституционного суда само по себе не возлагает обязанности на местные власти по внесению изменений в действующие акты органов местного самоуправления. Вместе с тем органы местного самоуправления обязаны учитывать при ведении нормотворчества позиции Конституционного суда», — добавляет юрист Пермской ТПП. По словам Владимира Халдеева, это может привести к «принятию новых актов органов муниципального самоуправления» в Пермском крае и «изменить текущее регулирования вопроса размещение НТО на придомовых территориях», в том числе в Перми.

Представители ТСЖ и предприниматели рассчитывают и на решение Пермского краевого суда. В сентябре 2019 года предприниматели направили иск в отношении вновь принятых Правил благоустройства Перми. «При разбирательстве этого дела краевой суд будет обязан руководствоваться правовой позицией, сформулированной определением Конституционного суда РФ», — говорит Дмитрий Оксюта. Напомним, что предмет этого нового иска похож на тот, который уже рассматривался в 2018 году. Пермский краевой суд тогда поддержал предпринимателей и представителей ТСЖ, а Верховный суд России встал на сторону городских властей. В 2019 году новый иск был направлен по формальным основаниям — были приняты Правила благоустройства, продублировавшие прежние нормы.

Армен Джагарян также говорит, что определение Конституционного суда России столь же обязательно для исполнения, как и постановление. Разница между ними — только в форме изложения позиции.

«И на пределения, и на постановления Конституционного суда России в полной мере распространяется требование об обязательности исполнения, — говорит Армен Джагарян, ссылаясь на статью 6 Федерального закона о конституционном суде. — А их неисполнение может привести к ответственности, вплоть до уголовной. Кроме того, Федеральный закон о местном самоуправлении предусматривает возможность роспуска представительных органов или отстранения главы муниципального образования».