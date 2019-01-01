Мария Сыропятова Отложено рассмотрение двух законопроектов о штрафах за киоски в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Два законопроекта о внесении изменений в краевой закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае» не будут в ближайшее время рассмотрены Законодательным собранием Пермского края.

Напомним, законопроекты содержали в себе изменения норм закона в отношении нестационарных торговых объектов (НТО). Законопроект депутата Александра Григоренко предполагал отмену штрафов за их размещение на придомовых территориях. Законопроект Совета муниципальных образований, наоборот, предусматривал внесение норм с наказаниями за те же действия предпринимателей и представителей ТСЖ.

Законопроект Александра Григоренко пропал из сентябрьской повестки Законодательного собрания Пермского края. Причина в том, что не были завершены все необходимые процедуры. В частности менее половины муниципалитетов успели прислать письма с отзывами на законопроект. Решение о судьбе законопроекта будет принимать комитет по государственной политике и местному самоуправлению. Его заседание запланировано на 24 сентября.

Сейчас в карточке законопроекта — четыре положительных и 18 негативных отзывов от муниципалитетов. И хотя они имеют рекомендательный характер, депутаты Законодательного собрания могут принять во внимание аргументы глав районов.

Так, администрация Еловского района отмечает, что отсутствие норм, предусматривающих ответственность за размещение НТО, «приведёт к стихийному, бесконтрольному размещению нестационарных торговых объектов, будет затруднять движение пешеходов и транспорта на придомовых территориях, а также приведёт к разобщённому виду территории».

В письме из Гремячинского городского округа отмечается, что «в пояснительной записке к проекту закона не приводится убедительных аргументов, позволяющих сделать вывод, что существует необходимость полностью исключить статью закона».

Законопроекту Совета муниципальных образований пока не удаётся завершить обязательную процедуру публичного обсуждения перед внесением в Законодательное собрание. Краевой минэк вернул его разработчику, рекомендовав продолжить обсуждение, расширив число заинтересованных в законопроекте сторон. Источники «Нового компаньона» рассказали, что проект уже доработан и в ближайшее время может быть вновь направлен для публичного обсуждения. При этом санкции за размещение НТО на частных землях были частично смягчены или отменены.

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