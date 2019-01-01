Мария Сыропятова В Заксобрание внесён законопроект об отмене штрафов за НТО Поделиться Поделиться Твитнуть

В Законодательное собрание Пермского края внесён законопроект об отмене штрафов за размещение объектов нестационарной торговли на придомовых территориях. Об этом инициатор законопроекта депутат краевого парламента Александр Григоренко рассказал на личной странице в Facebook.

Как пояснил «Новому компаньону» сам Григоренко, в законопроекте предлагается исключить из краевого закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» статью 6.15 «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений».

Напомним, она была введена краевыми законодателями в ноябре 2019 года. Это произошло на фоне активной критики предпринимателями городских властей Перми, инициировавших принятие законопроекта.

В конце октября 2019 года предпринимателям удалось отменить прежние штрафы за размещение киосков и павильонов на придомовых территориях.

«Заявленные цели по наведению порядка в сфере НТО так и не были реализованы, — отмечает Александр Григоренко. — После исчезновения на придомовых территориях вполне цивилизованных ларьков, снабжавших жителей свежими овощами и фруктами, водой и газетами, появилось большое количество стихийных развалов, работающих без разрешения и не уплачивающих налогов».

Внесение законопроекта обосновывается необходимостью «устранения препятствий для функционирования объектов нестационарной торговли» и «исполнения определения Конституционного суда России» (в конце декабря 2019 года Конституционный суд России выпустил определение по теме размещения объектов нестационарной торговли на частных землях).

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