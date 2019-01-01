Мария Сыропятова В Заксобрание внесут новый законопроект о штрафах за размещение НТО Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае разработали новый законопроект о штрафах за размещение нестационарной торговли на частных землях. С инициативой на этот раз выступил Совет глав муниципальных образований. Главы предложили внести в краевой закон «Об административных изменениях в Пермском крае» предполагается статью 6.7.1 «Ненадлежащее размещение некапитальных строений, сооружений». Штрафы предполагаются за:

— размещение киосков и павильонов на детской площадке, газоне, на территории дворов, а также земле, где их размещение не допускается

— снижение ширины тротуара менее трёх метров.

Размер штрафа для физлиц составит от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Александр Кузнецов, председатель Совета глав муниципальных образований, глава Пермского района:

Мы вынуждены были доработать закон, поскольку не имели возможностей привлекать к ответственности нарушителей правил благоустройства. Главам нужен инструментарий для того, чтобы наводить порядок в территориях.

Помимо новых штрафов главы предлагают наказывать также за отсутствие люков на колодцах, отсутствие ограждений в местах повреждения дорожного покрытия, за слив жидкостей в канализацию, обрезку деревьев с нарушением разрешения администрации, повреждение дорожного покрытия или озеленения. За все эти нарушения граждан планируют штрафовать на 1 тыс. руб. рублей, должностных лиц — от трёх до пяти тысяч руб., а юрлиц — от двадцати до тридцати тысяч руб.

Более высокие штрафы предлагается выписывать за складирование и временное хранение мусора, отсутствие урн у нежилых зданий и киосков, за мойку автотранспортных средств на территории общего пользования, нанесение надписей на фасады зданий, повреждение декоративной отделки и инженерных систем на зданиях и сооружениях. Для граждан штрафы составят от 1 до 2 тыс. руб., должностных лиц — от 5 до 10 тыс. руб., юрлиц — от 20 до 30 тыс. руб.

По словам Кузнецова, сейчас законопроект проходит экспертизу. На заседании 27 августа депутаты не успеют его рассмотреть. Вероятно, обсуждение состоится в сентябре.

Напомним, что в конце октября 2019 года статьи этого же краевого закона за похожие правонарушения были оспорены предпринимателями и представителями ТСЖ в Верховном суде. А в конце ноября взамен в краевой закон были внесены изменения с новыми штрафами за нестационарную торговлю на придомовых территориях.

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