Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» проиграл пятую игру в ВХЛ подряд И в пятый раз кряду со счётом «1:2» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ХК «Молот-Прикамье» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ уступил одному из прямых конкурентов — ангарскому «Ермаку». Игра состоялась вечером 14 декабря в УДС «Молот» и завершилась в основное время со счётом 1:2.

Первый период прошёл с преимуществом хозяев льда, однако забитыми шайбами зрителя не порадовал. Во второй трети матча команды раскрылись. Счёт с добивания после броска Дмитрия Воробьёва открыл нападающий «Молота» Артём Прохоров.

Но радость «молотобойцев» была недолгой. Через пять минут ангарчане счёт сравняли. После дальнего броска отличился 21-летний защитник Денис Недилько. А в самом конце периода «Ермак» и вовсе вырвался вперёд. Гости выиграли вбрасывание вблизи ворот «Молота» и усилиями Ильи Берестинского распечатали ворота подопечных Александра Агеева.

В третьем периоде пермяки были близки к тому, чтобы сравнять счёт и даже заменили вратаря на шестого полевого игрока в концовке. Но оборона «Ермака» выдержала финальный натиск. Как итог — 1:2 и «Молот» терпит поражение в пятом матче ВХЛ подряд.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— С такой реализацией сложно подниматься по турнирной таблице, с одним голом. Огромные претензии к нападающим. Вроде бы игра давалась, думали их взять малой кровью, что ещё будут моменты. Но соперник наказал нас за расточительность. Не забиваешь ты — забивают тебе и тебя наказывают. Это спорт.

После матча «Молот» остался на предпоследнем — 25-м — месте турнирной таблицы «регулярки» с 19 очками. До курганского ХК «Зауралье», который разместился на 24-й позиции — четыре очка. Идущая на последнем месте «Ижсталь» имеет 16 очков.

Отставание «Молота» от зоны плей-офф с каждой неудачной игрой растёт всё больше и теперь составляет уже 14 очков. «Ермак» благодаря победе поднялся на 18-е место.

Напомним, до вчерашнего поражения «молотобойцы» проиграли четыре матча подряд с одинаковым счётом — 1:2. Игра с ангарским клубом стала пятой подряд, в которой пермяки уступили с аналогичным счётом. Так, 2 декабря в Красногорске пермяки проиграли «Динамо», а 4 декабря «Звезде» (в овертайме). А затем дважды проиграли овертайм уже в матчах домашней серии — 6 декабря новокузнецкому «Металлургу», а 10 декабря — красноярскому «Соколу». Последний раз «Молот» побеждал 30 ноября, когда в серии буллитов на выезде обыграл «Тамбов».

Следующий матч «Молот-Прикамье» проведёт уже послезавтра. 16 декабря команда Александра Агеева в Воскресенске откроет пятиматчевую выездную серию. Соперник — местный ХК «Химик». Начало встречи — в 21:00 по пермскому времени (0+).

Далее, 18 декабря, «Молот» прибудет в Пензу, где сразится с местным «Дизелем». 20 декабря пермякам предстоит выезд в Казань на встречу с фарм-клубом «Ак Барса» из КХЛ — ХК «Барс» (0+). 22 декабря «Молот» сыграет в Тольятти с местной «Ладой» (0+). А 24 декабря завершит серию встречей в Самаре с «ЦСК ВВС» (0+).

Завершит календарный год «Молот-Прикамье» дома. 29 декабря в УДС «Молот» пермяки примут тюменский «Рубин» (0+) и отправятся на недельный новогодний перерыв.

Добавим, вчера состав «Молота» пополнил защитник «Сокола» Александр Родионов.

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