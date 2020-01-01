Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» проиграл в овертайме в третьем матче подряд На этот раз сильнее оказался красноярский «Сокол» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Пермский ХК «Молот-Прикамье» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ — 2020/2021 в овертайме уступил красноярскому «Соколу». Игра прошла в Перми 10 декабря в УДС «Молот» и завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:2.

В первом периоде команды обменялись забитыми шайбами. В самом начале встречи ворота «молотобойцев» поразил бывший форвард пермского клуба Владимир Коротков. Но спустя шесть минут новобранец «Молота» защитник Антон Капотов реализовал большинство своей команды и сравнял счёт.

Второй и третий периоды команды без забитых голов провели на равных. Игра перешла в овертайм, где в очередной раз не повезло пермякам. На второй минуте дополнительного тайма нападающий «Сокола» Григорий Мищенко вывел гостей вперёд и ознаменовал победу гостей — 1:2.

Отметим, во всех трёх последних играх «Молот» непременно пропускал на самом старте овертайма и терпел поражение.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Сложно упрекнуть команду, все играли на результат, который нам важен. Овертайм — какой-то наш бич. Работаем над этим, и на тренировках разбирали, прокатывали, но сказываются индивидуальные ошибки, которые, к сожалению, наказываются.

После игры пермяки остались на предпоследней — 25-й — позиции в турнирной таблице «регулярки». Отрыв от последнего места, которое занимает ижевская «Ижсталь», — три очка. До 24-й позиции, на которой располагается воронежский «Буран», — также три очка отставания. До 16-го места, дающего право участвовать в плей-офф ВХЛ, — 11 очков. Возглавляет регулярный чемпионат по-прежнему «Югра» (46 очков). «Сокол» с 30 очками занимает 18-е место.

Ранее «Молот» потерпел четыре поражения подряд. Последнюю победу команда Александра Агеева одерживала 30 ноября, когда пермяки на выезде в серии буллитов обыграли «Тамбов». Далее последовали поражения с одинаковым счётом 1:2: сначала — от «Динамо» в Красногорске, затем — от московской «Звезды» в овертайме. Позже в рамках домашней серии «Молот» проиграл овертайм и новокузнецкому «Металлургу».

Завершит домашнюю серию пермский клуб в понедельник. 14 декабря «молотобойцев» ожидает встреча с ангарским «Ермаком». Начало встречи — в 19:00 по пермскому времени (0+).

После команда вновь отправится на длинную пятиматчевую выездную серию, которая продлится с 16 по 24 декабря. Последняя домашняя игра в 2020 году — с тюменским «Рубином» — запланирована на 29 декабря (0+).

Напомним, на текущей неделе «Молот-Прикамье» пополнили два форварда — Андрей Максимов и Максим Неволин. В то же время команду покинул нападающий «Северстали» Максим Казаков, вновь выступающий в КХЛ.

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