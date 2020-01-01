Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» в овертайме проиграл «Звезде» Пермяки не смогли завершить выездную серию на позитивной ноте Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье" vk.com/molot.prikamie

Пермский ХК «Молот-Прикамье» завершил пятиматчевую выездную серию в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Со счётом 1:2 пермяки проиграли фарм клубу московского ХК ЦСКА из КХЛ — «Звезде». Матч состоялся 4 декабря в Красногорске на арене им. В. Петрова.

Как и позавчерашняя игра с «Динамо» (1:2), матч «Молота» и «Звезды» должен был состояться ещё в сентябре. Но из-за вспышки COVID-19 в команде, «Молот» не смог провести эту игру при родных трибунах и по регламенту был вынужден провести этот матч в «Москве».

Перед игрой пермяки занимали 25-е место. «Звезда» подошла к матчу на 19-й позиции.

Счёт в середине первой трети игры открыл защитник «Звезды» Никита Макеев. Второй период прошёл без забитых шайб. Казалось, минимальной победой «Звезды» закончится и период третий. Но форвард пермяков Даниил Сероух после комбинации Максима Казакова и Дмитрия Мехоношина счёт сравнял — 1:1 и команды ушли на овертайм.

Однако дополнительный тайм продлился всего несколько секунд. В первой же атаке Никита Коростелёв «пробил» нашего вратаря Константина Шостака и вывел «Звезду» вперёд, ознаменовав свою победу фарм-клуба ХК ЦСКА.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— В сегодняшнем матче нас подвела реализация. Если не забиваешь ты, то забивают тебе — это хоккей. Хочу поблагодарить ребят за хорошую игру и их желание к победе, немного не хватило, но к домашней серии наберёмся сил и постараемся порадовать болельщиков.

Отметим, что второй матч подряд «молотобойцы» статистически обыграли своего соперника. Но преимущество по броскам (76 против 50 у «Звезды») не удалось воплотить в положительный для пермяков счёт.

После матча «Молот» остался на предпоследней — 25-й — позиции турнирной таблицы «регулярки» ВХЛ с 17-ю очками после 24-х проведённых игр. Ниже, по-прежнему, находится лишь ижевская «Ижсталь» с 14-ю баллами в копилке. До 24 места, которое занимает курганский ХК «Зауралье» — два очка. До 16 места и зоны плей-офф — 13 очков.

Лидирует в чемпионате с 44 очками ханты-манскийская «Югра». «Звезда» сохранла 19-е место. У москвичей 20 очков.

Прошедшей игрой «Молот-Прикамье» завершил пятиматчевую выездную серию, которая стартовала 26 ноября. В этот день пермяки в серии буллитов обыграли «Ростов» (2:1Б). 28 ноября «Молот» отправился в Воронеж, где уступил прямому конкуренту — воронежскому «Бурану» (3:4). 30 ноября «Молот» вновь обыграл по буллитам ХК «Тамбов», а 2 декабря проиграл ХК «Динамо» (1:2).

Домашняя серия пермского клуба стартует уже завтра. 6 декабря команда Александра Агеева в стенах УДС «Молот» принимает новокузнецкий «Металлург». Начало встречи — 17:00 по пермскому времени. (0+) Следующая домашняя игра состоится 10 декабря, соперник — красноярский «Сокол». (0+) Серия завершится 14 декабря игрой с ангарским «Ермаком». (0+)

Напомним, ранее состав ХК «Молот-Прикамье» покинул форвард Денис Шураков.

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