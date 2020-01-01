Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» покидает нападающий Денис Шураков За пермский клуб он провёл всего семь матчей Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Состав пермского ХК «Молот-Прикамье» покидает нападающий Денис Шураков. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Денис Шураков присоединился к «молотобойцам» по ходу регулярного чемпионата ВХЛ — 2020/2021. В семи матчах он набрал всего один балл результативности (отдал одну голевую передачу) при показателе полезности «-2».

Напомним, ранее «Молот-Прикамье» уступил в гостях ХК «Динамо». Ближайшую и последнюю игру гостевой серии подопечные Александра Агеева сыграют уже сегодня, 4 декабря. Соперник — ХК «Звезда» (0+). Матч пройдёт в Красногорске на ледовой арене им. В. Петрова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.