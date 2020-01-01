Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» в овертайме проиграл новокузнецкому «Металлургу» Это второе поражение пермяков в овертайме подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» проиграл в первом матче домашней серии. Со счётом 1:2 команда Александра Агеева в овертайме уступила новокузнецкому «Металлургу». Игра в рамках регулярного чемпионата ВХЛ состоялась вечером 6 декабря в пермском УДС «Молот».

К игре «Молот» «традиционно» подошёл на предпоследнем — 25-м — месте таблицы «регулярки». «Металлург» находился в зоне плей-офф — на 12-й позиции.

Счёт в первом периоде с паса Ивана Иванова открыл Дмитрий Воробьёв. Вторая треть матча прошла с преимуществом гостей, но шайбами команды не отметились. А самом начале заключительного периода игры форвард Новокузнецка Олег Ломако счёт сравнял. Равенство сохранилось до конца периода, а в самом начале овертайма тот же Ломако оформил дубль и ознаменовал победу «Металлурга».

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Хорошая игра, проявили терпение и характер. Играли с очень мастеровитой командой, с топовой командой нашей лиги. Но произошла потеря концентрации на вбрасывании и в овертайме чуть-чуть не дотерпели. С учётом того, что у нас затяжная серия игр — шестая через день, с учётом переездов, ребята проявили характер, нашли в себе силы, всё достали из себя, набрали очки. Дай бог, чтобы так продолжалось. Болельщикам спасибо за поддержку.

Напомним, в минувшую пятницу «Молот» по похожему сценарию уступил в гостях московской «Звезде» (1:2). Игра закончилась на самом старте овертайма благодаря шайбе соперников «молотобойцев».

После игры «Молот-Прикамье» продолжает оставаться на 25-м месте турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 18 очков после 25 матчей. Таким образом, пермский клуб сыграл уже половину матчей «регулярки». Всего каждая команда турнира должна сыграть 50 игр, в лиге участвуют 26 клубов.

До ближайшего конкурента — воронежского «Бурана» — два очка. Отрыв от последнего места, которое занимает ижевская «Ижсталь» — четыре очка. До зоны «плей-офф» — 12 очков. Возглавляет таблицу «регулярки» ханты-манскийский ХК «Югра» (44 очка).

«Металлург» закрепился в верхней части таблицы и поднялся на восьмое место.

Перед следующим матчем у «Молота» будет трёхдневный перерыв. Отметим, что только за последние 11 дней пермские хоккеисты провели шесть матчей. 26 ноября пермяки в гостях обыграли «Ростов» (2:1Б). 28 ноября уступили воронежскому «Бурану» (3:4). 30 ноября вновь в серии буллитов победили «Тамбов» (4:3Б). 2 декабря в Красногорске проиграли «Динамо» (1:2) и 4 декабря в овертайме уступили «Звезде» (1:2).

Следующую игру домашней серии «Молот-Прикамье» проведёт 10 декабря. Соперник — красноярский «Сокол» (0+). 14 декабря домашняя серия пермяков завершится встречей с ангарским «Ермаком» (0+). Оба матча пройдут на льду УДС «Молот».

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