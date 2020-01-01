Григорий Серёдкин ХК «Молот-Прикамье» пополнился новым защитником Пермяки продолжают укреплять состав Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Состав пермского ХК «Молот-Прикамье» пополнил защитник Александр Родионов, сообщает клубная пресс-служба.

Александр Родионов — воспитанник воскресенской школы хоккея. В сезоне-2014/2015 в составе «Толпара» стал участником Кубка мира среди молодёжных клубных команд. В рамках ВХЛ защищал цвета «Химика», «Ариады», ХК«Рязань», ХК «Тамбов», ХК «Ермак», «ОРДЖИ», а также ХК «Ростов».

Минувшее межсезонье защитник провёл в составе красноярского «Сокола», где сыграл в трёх матчах и отметился одним баллом за результативность (одна забитая шайба).

Напомним, ранее «Молот» покинул нападающий Всеволод Ястребков.

Ближайшую игру в регулярном чемпионате ВХЛ — 2020/2021 «молотобойцы» проведут сегодня, 14 декабря. В УДС «Молот» команда Александра Агеева встретится с ангарским «Ермаком». Начало встречи — в 19:00 (0+). Пермяки по-прежнему занимают 25-ю позицию в турнирной таблице.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.