Григорий Серёдкин
ХК «Молот-Прикамье» пополнился новым защитником
Пермяки продолжают укреплять состав
Состав пермского ХК «Молот-Прикамье» пополнил защитник Александр Родионов, сообщает клубная пресс-служба.
Александр Родионов — воспитанник воскресенской школы хоккея. В сезоне-2014/2015 в составе «Толпара» стал участником Кубка мира среди молодёжных клубных команд. В рамках ВХЛ защищал цвета «Химика», «Ариады», ХК«Рязань», ХК «Тамбов», ХК «Ермак», «ОРДЖИ», а также ХК «Ростов».
Минувшее межсезонье защитник провёл в составе красноярского «Сокола», где сыграл в трёх матчах и отметился одним баллом за результативность (одна забитая шайба).
Напомним, ранее «Молот» покинул нападающий Всеволод Ястребков.
Ближайшую игру в регулярном чемпионате ВХЛ — 2020/2021 «молотобойцы» проведут сегодня, 14 декабря. В УДС «Молот» команда Александра Агеева встретится с ангарским «Ермаком». Начало встречи — в 19:00 (0+). Пермяки по-прежнему занимают 25-ю позицию в турнирной таблице.
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