Григорий Серёдкин ХК «Молот-Прикамье» покинул нападающий Всеволод Ястребков Форварду не удалось закрепиться в составе «молотобойцев» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

По обоюдному согласию сторон «Молот-Прикамье» покидает нападающий Всеволод Ястребков. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В составе пермской команды Всеволод провёл всего 16 матчей регулярного чемпионата ВХЛ, в которых набрал одно очко за результативность (одна голевая передача) при показателе полезности «-6». В «Молот-Прикамье» форвард перешёл летом 2020 года из альметьевского «Нефтяника».

Напомним, ранее состав «Молота» пополнили два форварда — Андрей Максимов и Максим Неволин. В то же время обратно в «Северсталь» отправился Максим Казанцев.

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