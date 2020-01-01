Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» пополнился двумя нападающими В обратном направлении последовал форвард «Северстали» Максим Казаков Поделиться Поделиться Твитнуть

Состав пермского ХК «Молот-Прикамье» пополнили два форварда — Андрей Максимов и Максим Неволин. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Андрей Максимов — воспитанник петербургской школы хоккея. Ранее 28-летний форвард уже выступал за «Молот-Прикамье» в сезоне 2014/2015. Тогда он провёл в составе пермского клуба четыре матча, в которых отметился двумя очками результативности (две забитых шайбы), но затем продолжил сезон в составе ангарского «Ермака».

Далее в профессиональной карьере Максимов выступал за ХК ВМФ, «Сокол», «Южный Урал», ХК «Рязань», «Динамо Спб»,«Ценг Тоу», «КРС-БСУ», «Торпедо» (Нижний Новгород). Текущий сезон Андрей Максимов начинал в КХЛ и играл за ХК «Куньлунь Ред Стар».

Также расположение «Молота-Прикамье» пополнил нападающий системы череповецкой «Северстали» Максим Неволин. Он заменил в составе «Молота» другого нападающего из «Северстали» — Максима Казакова, который вернулся обратно спустя месяц пребывания в Перми.

В текущем сезоне Максим Неволин провёл семь матчей в рамках КХЛ, в которых набранными очками не отметился. А также сыграл 18 матчей в составе «Алмаза» в МХЛ, записав на свой счёт 27 очков за результативность (13 забитых шайб + 14 голевых передач) при показателе полезности «+7».

Напомним, ранее «Молот-Прикамье» стартовал в домашней серии с поражения от новокузнецкого «Металлурга». Также команду покинул форвард Денис Шураков.

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