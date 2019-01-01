Григорий Серёдкин Футболисты и сотрудники ФК «Звезда» сдали отрицательные тесты на COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Все тесты на коронавирусную инфекцию игроков и сотрудников ФК «Звезда» оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба пермского футбольного клуба.

Напомним, 22 июня в «Звезде» зафиксировали три случая коронавируса: заразились полузащитник Рустам Вазитдинов, защитник Александр Мосунов и массажист-реабилитолог Андрей Комыслянов. Всех заболевших отправили на самоизоляцию с бессимптомным протеканием болезни.

Неделю спустя в клубе провели повторное тестирование. Все игроки и сотрудники клуба, за исключением заражённых, сдали отрицательные тесты на COVID-19 и продолжают подготовку к новому сезону.

ФК «Звезда» приступил к тренировкам 22 июня. Отметим, за текущую неделю с 29 июня пермский клуб подписал двух новичков из ФНЛ (Футбольной национальной лиги) — полузащитника Артура Рябокобыленко и центрального защитника Александра Лихачёва. Также к тренировкам с основным составом присоединились подписавший новый контракт полузащитник Максим Лаук и вернувшийся в команду нападающий Александр Субботин.

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