Григорий Серёдкин В пермском ФК «Звезда» зафиксировано три случая коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

У двоих футболистов и одного сотрудника пермского ФК «Звезда» обнаружен коронавирус по результатам тестирования на инфекцию, которое проводилось в клубе в пятницу, 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба пермского футбольного клуба.





Положительный результат выявлен у полузащитника Рустама Вазитдинова, защитника Александра Мосунова и массажиста-реабилитолога Андрея Комыслянова.





У всех заражённых болезнь проходит в бессимптомной форме. Инфицированные чувствуют себя нормально. Однако они будут самоизолированы, после чего пройдут повторное тестирование.





Отметим, все остальные тренеры, футболисты, а также сотрудники и руководство клуба получили отрицательный результат по итогам тестирования. В последнее время они не контактировали с заболевшими. И со вторника, 23 июня, пермская команда в неполном составе начнёт подготовку к новому сезону.

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