Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 19 декабря

Плюсануть
Поделиться
«Новый компаньон» от 19 декабря
«Новый компаньон» от 19 декабря (6,66 мБ)

Рост на фоне падения. Каким отраслям промышленности Прикамья кризис — не помеха для развития.

Игра на грани фола. Руководство «Амкара» и краевые власти вступили в публичную полемику.

Александр Мясников: Мы хотели сделать историю максимально интересной. Интервью с одним из авторов проекта «Россия — моя история», главным редактором исторического парка в Москве.

Кредитное ужесточение. В 2018 году ипотека с низким первоначальным взносом не исчезнет, но станет дороже.

Игорь Вагин: Самое главное — это легитимность и чистота выборов. Председатель краевой избирательной комиссии — о том, как его ведомство готовится к предстоящим выборам президента, и об ожидаемых результатах кампании.

Избирательный джетлаг. Между выборами губернатора и президента в Прикамье не ожидается значимых кампаний.

«Нас такая ситуация устроить не может». Главные цитаты с итоговой пресс-конференции главы региона.

Пермь в стиле Radisson. Краевые власти ведут переговоры с гостиничной группой Carlson Rezidor Hotel Group.

Антон Долин: Я верю, что цензура — это зло. Главный редактор журнала «Искусство кино» — о том, как выстроена схема взаимодействия «государство — искусство — зритель» в России.

«Лето» на закате. В Музее современного искусства PERMM работает выставка, посвящённая советскому монументальному наследию.

Всё уже было? Молодой режиссёр в Театре-Театре доказал, что было далеко не всё.

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

анонс Новый Компаньон
Loading...