Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 19 декабря

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Рост на фоне падения. Каким отраслям промышленности Прикамья кризис — не помеха для развития.

Игра на грани фола. Руководство «Амкара» и краевые власти вступили в публичную полемику.

Александр Мясников: Мы хотели сделать историю максимально интересной. Интервью с одним из авторов проекта «Россия — моя история», главным редактором исторического парка в Москве.

Кредитное ужесточение. В 2018 году ипотека с низким первоначальным взносом не исчезнет, но станет дороже.

Игорь Вагин: Самое главное — это легитимность и чистота выборов. Председатель краевой избирательной комиссии — о том, как его ведомство готовится к предстоящим выборам президента, и об ожидаемых результатах кампании.

Избирательный джетлаг. Между выборами губернатора и президента в Прикамье не ожидается значимых кампаний.

«Нас такая ситуация устроить не может». Главные цитаты с итоговой пресс-конференции главы региона.

Пермь в стиле Radisson. Краевые власти ведут переговоры с гостиничной группой Carlson Rezidor Hotel Group.

Антон Долин: Я верю, что цензура — это зло. Главный редактор журнала «Искусство кино» — о том, как выстроена схема взаимодействия «государство — искусство — зритель» в России.

«Лето» на закате. В Музее современного искусства PERMM работает выставка, посвящённая советскому монументальному наследию.

Всё уже было? Молодой режиссёр в Театре-Театре доказал, что было далеко не всё.

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