Пермь в стиле Radisson Краевые власти ведут переговоры с гостиничной группой Carlson Rezidor Hotel Group

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Оператор брендов Radisson и Park Inn гостиничная группа Carlson Rezidor Hotel Group, возможно, разместит один из своих отелей на территории Перми. Среди потенциальных площадок, на которых может разместиться гостиница мирового уровня, — здание бывшего ВКИУ на ул. Окулова, 4. По мнению представителей гостиничного бизнеса, рынок отелей в Перми не насыщен и приход нового крупного игрока вполне возможен, и даже желателен.

Потенциальная площадка для строительства новой гостиницы — здание бывшего ВКИУ на ул. Окулова, 4

Фото: Константин Долгановский

«Мы рады инвесторам»

И. о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников отмечает, что пермские власти сегодня активно предлагают перспективные городские площадки гостиничным операторам: «Потребность в новых отелях высокого класса в городе, безусловно, есть, и немалая. В этой сфере мы проводим переговоры, в частности, с Carlson Rezidor Hotel Group (бренды Radisson, Park Inn), ООО «Азимут Хотелс Компани» (бренд — Azimut Hotels) и др. Предлагаем посмотреть различные перспективные площадки, организуем совместные выезды с представителями компаний и администрацией Перми. Если будет проявлен интерес, инвесторы остановятся на каком-то из вариантов, мы готовы в соответствии с законом предоставить земельный участок — реализовать на торгах или сдать в аренду. Мы рады всем инвесторам. Расширение сети гостиниц в Перми будет способствовать развитию туризма и продемонстрирует, что край стал привлекательнее для инвестиций».

Как сообщили в Министерстве физической культуры, спорта и туризма Пермского края, размер общего гостиничного фонда Перми в настоящее время ниже, чем в соседних Екатеринбурге и Казани. Сейчас номерной фонд Перми составляет 2707 номеров. Впрочем, есть тенденция к увеличению гостиничного фонда: три года назад номеров в Перми было 1576. Для сравнения: номерной фонд Екатеринбурга с 2013 года увеличился на 2262 номера — до 5710 номеров. В Казани на сегодняшний день представлено свыше 7 тыс. номеров, в Уфе — около 2,5 тыс.

Разница в количестве номеров обусловлена не только большим числом отелей в Екатеринбурге и Казани, но и значительным количеством крупных гостиничных комплексов, расположенных в этих городах. В Перми гостиниц с фондом свыше 100 номеров всего пять: «Урал», «Прикамье», «АМАКС Премьер-отель», Hilton Garden Inn Perm и «Профсоюзная». Самый большой объём номеров по-прежнему вмещает гостиница «Урал». По количеству номерного фонда она занимает примерно четверть рынка гостиничных услуг Перми.

Шкатулка с сюрпризом

В Перми пока отсутствуют гостиницы «достоинством» пять звёзд. Между тем в Екатеринбурге таких отелей пять, в Казани — три, в Уфе — один.

Недостаток в городе отелей высокого класса, по мнению представителей отрасли, существенное упущение. Поездка в крупный город, в котором есть лишь одна четырёхзвёздочная гостиница, заграничными гостями воспринимается с опасением.

«Любая отечественная гостиница — это шкатулка, полная сюрпризов, — отмечает представитель отрасли, пожелавший остаться неизвестным. — Если мы с вами поедем куда-нибудь по азиатскому направлению, будь то Вьетнам или Индонезия, то, скорее всего, остановимся в «Мариотте», «Хилтоне» или «Хаятте». В Перми же иностранцев, уверен, смутит цепочка отелей с местными названиями по типу нашего «Урала». Поэтому иностранцы действительно опасаются».

В то же время именно в гостинице «Урал» сегодня наибольшая заполняемость, которая, впрочем, имеет сезонные всплески и спады.

«Большой приток туристов начинается осенью. В сентябре гостиница заполнена на 60—70%, в октябре — уже на 90%. До 20-х чисел декабря сохраняется 90%-ная загруженность, но к февралю заполняемость падает уже до 10%. В марте количество клиентов вновь возрастает и гостиница заполняется до 50—65%. В июне загруженность достигает 80—90%. В июле и августе традиционно происходит спад до 30—50%. А в сентябре посещаемость вновь повышается, и так каждый год», — комментируют работники гостиницы «Урал».

В Hilton Garden Inn Perm сообщают, что средняя загрузка отеля за год составляет 68%: «Это не больше и не меньше, чем в прошлые годы. Гостиничный рынок в Перми стабилен, серьёзных скачков в потоке гостей нет».

Возможный приход на пермский рынок гостиничной группы Carlson Rezidor Hotel Group руководитель отдела продаж Hilton Garden Inn Perm Елена Ледяева комментирует так: «Хорошая сеть, достойный конкурент. Конечно, мы почувствуем появление крупного игрока на рынке, так как гости захотят попробовать новый отель, новую программу лояльности, другой сервис. Но неизвестно, останутся ли они удовлетворены этим. Пермь — промышленный город с большим количеством градообразующих предприятий, и пока здесь нет международной конкуренции. Hilton — это единственный брендовый отель в городе. Соответственно, заходить на рынок, где не так много крупных игроков, значительно легче».

О низкой конкуренции на рынке говорит и генеральный директор пермского туроператора «Евразия» Сергей Минаев: «По сравнению с Екатеринбургом или Казанью у нас положение просто «аховое». По количеству гостиниц мы им кратно уступаем. Поэтому нам и трудно проводить крупные мероприятия уровня ЭКСПО, чемпионатов мира по футболу и баскетболу. Представьте: приедет такое количество людей, а селить их попросту негде».

По словам специалиста, если город хочет развиваться, принимать серьёзные мероприятия, приход нового, крупного игрока просто необходим. «Что такое «Урал», New Star? Кто их знает за рубежом? Вот Radisson — да. Это марка. Я не так давно был в Нижнем Тагиле. Там Park Inn построил гостиницу в центре, у пруда. Город преобразился. И, смотрите, там проходят всероссийские слёты, приезжает президент, — говорит Сергей Минаев. — Hilton сегодня закрывает «дыру». Но и эта гостиница не в центре города. И для тех, кто приезжает в Пермь, это минус».

Все опрошенные эксперты отмечают, что для Перми актуален в большей степени не рекреационный, а деловой туризм. И присутствие на гостиничном рынке города такого имени, как Radisson, будет на руку региону.

Стоит отметить, что опыт пермских отельеров не всегда был удачным. Уже не первый год в Перми продаётся гостиница «Жемчужина», в 2017-м были выставлены на продажу гостиница «Центральная», ООО «Резиденция», продан отель «Спорт».

Кроме того, сегодня серьёзную конкуренцию отелям составляют съёмные квартиры, предлагающие более выгодную цену и график въезда-выезда. А гостиничный бизнес балансирует на грани рентабельности. По оценкам специалистов отрасли, в городе стало меньше командировочных, стало больше «фестивальных» и «театральных» туристов, которые приезжают лишь сезонно. Тем не менее даже в таких условиях специалисты уверены, что туристический бизнес остаётся актуальным. Нужен только правильный подход.