«Лето» на закате В Музее современного искусства PERMM работает выставка, посвящённая советскому монументальному наследию

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Выставка, рассказывающая о монументальных панно Перми и Свердловска советских времён, открылась как нельзя кстати: ещё не улеглись эмоции по поводу разрушения панно «Наука» на здании НИИУМСа, и судьба советского монументального наследия в современной городской среде волнует многих. Представить феномен «социалистических фресок» в его полноте и зрелищности взялся фотограф Иван Козлов, более известный как поэт и публицист. Выступая на вернисаже, Иван подчеркнул, что не считает себя фотохудожником, и призвал обращать внимание не на фотографии, а на изображённые на них объекты. Куратором выступила Марина Соколовская, она из Екатеринбурга, но много работает в Перми. Сначала выставка прошла в Екатеринбурге, а 6 декабря открылась в музее PERMM.

Фото: Константин Долгановский

Вернисаж предварял круглый стол, во время которого искусствоведы, культурологи, специалисты по охране памятников и просто заинтересованные люди обсуждали, как сохранить этот феномен, да и нужно ли его сохранять. По словам профессора Галины Янковской, руководителя научного отдела PERMM и модератора круглого стола, многие обыватели задаются вопросом: а так ли оно ценно, это наследие? Разве ж это шедевры?

Ответить взялась её коллега Анна Суворова, которая считает, что именно монументальные произведения наиболее наглядно доказывают, что нельзя огрублять советское искусство, сводить его к сюжетам вроде «крестьяне к Ленину пришли». Монументальное искусство по определению декоративно и сегодня существует вне идеологии. В Перми, по словам Суворовой, есть «фантастические работы, связанные не с идеей советской власти, а с идеей модернизации», характерной для всего искусства авангарда. Эти работы с их авангардным отношением к пространству, к объёмам, к материалам показывают, что советское искусство — важная часть отечественного культурного наследия.

Марина Соколовская поддержала Суворову в том, что сюжеты панно носят, конечно, печать риторики времён своего создания, но она уже утратила актуальность, а всё общечеловеческое осталось. По её словам, монументальные панно — не просто наследие, это часть архитектуры. Они не столько изображали космонавтов, прославляли материнство и т. д., сколько поднимали качество городской среды.

Фото: Константин Долгановский

Оказалось, впрочем, что недостаточно признать ценность культурного наследия, чтобы начать его охранять. В законе всё сложнее, по поводу чего собравшихся просветил специалист Краевого центра охраны памятников (КЦОП) Александр Киселёв. Это в Европе объектом охраны может быть признана деталь здания вплоть до дверной ручки, а в России — только всё здание целиком. Невозможно охранять одну фреску — надо весь дом, на котором она находится, а это означает огромное обременение для собственников. Если речь идёт о жилом доме, то обременение касается всех собственников квартир, потому что обязанность сохранять и реставрировать объект наследия возложена законом именно на владельцев этого объекта. Это означает, что владельцы должны свой дом ремонтировать, и не просто так, а с привлечением подрядной организации, лицензированной для работ на таких объектах. Это существенно ударяет по кошельку жильцов, и вряд ли все с этим согласятся.

Правда, есть прецеденты, когда особенно настойчивые ТСЖ умудрялись провести такой ремонт за счёт государства. Самый известный случай — ремонт жилых домов «соцгородка» в Рабочем Посёлке, где ТСЖ возглавляет известная активистка Анастасия Мальцева. К сожалению, Мальцевой на круглом столе не было, так что секрет выбивания государственных денег остался неизвестным.

Другие истории из этой сферы сложно назвать внушающими оптимизм. Так, известное всему городу мозаичное панно Вадима Голубева «Комсомол в решающие моменты истории» на Комсомольской площади начало разрушаться — отвалился изрядный кусок, а ТСЖ категорически отказалось брать на себя ремонт. Средства на реставрацию нашлись, но с огромным трудом.

Есть и другие каверзы законодательства, о которых поведал Киселёв: объект должен быть старше 40 лет (панно «Наука» до этого возраста не дотянуло), официально, искусствоведчески «выявлен» и поставлен на учёт. По этому поводу специалист по охране памятников приободрил искусствоведов: выявление может идти явочным путём, то есть, если искусствовед уверен, что нашёл объект, достойный статуса памятника, — обращайся в КЦОП и ставь на учёт! Искусствоведы проявили энтузиазм, но бурным его назвать сложно.

В целом, по словам Киселёва, с охраной монументально-декоративных панно в Перми дела обстоят очень не очень. Официально под охраной всего три таких объекта: роспись на здании ресторана «Горный хрусталь», он же — фабрика-кухня соцгородка, автор — Рудольф Пономарёв; панно в уникальной технике энкаустики на морфологическом корпусе медуниверситета, автор тот же; и не менее уникальное с точки зрения технологии панно из стальных плит «Современный Икар» на здании ДК им. Гагарина, автор — Рифкат Багаутдинов.

Резюмируя мнения в финале круглого стола, Галина Янковская сделала вывод о необходимости донести до властных структур информацию о наличии проблемы, о необходимости инвентаризации образцов феномена советского монументально-декоративного искусства, издания каталога, проведения исследований, создания специальной городской экскурсии. Кроме того, необходимо поддерживать общественную активность вокруг этой темы. Как сообщила Марина Соколовская, в Екатеринбурге функции неформальных охранников мозаик и росписей выполняют в первую очередь художники. В Перми же это профессиональное сообщество такой активности не проявляет.

Во время вернисажа, прошедшего вслед за круглым столом, участники наконец-то увидели воочию то, что обсуждали. Экспозиция «Вечное лето. Мозаики и сграффито Перми и Свердловска советского периода» хоть и небольшая, сделана очень эстетично. Здесь отличные кураторские тексты, и есть даже небольшие схематичные карты местности с нанесёнными на них объектами.

Первое, что бросается в глаза при сравнении объектов Перми и Екатеринбурга, — разница в техниках. Екатеринбургская «фишка» — мозаики из натурального камня, в Перми таких нет, все пермские мозаики сделаны из смальты. Зато в Перми множество объектов в технике сграффито: это когда несколько разноцветных слоёв штукатурки накладываются друг на друга и затем процарапываются. В Екатеринбурге подобные объекты малочисленны и расположены на окраинах, а в Перми — весь центр так украшен.

Расцвет монументально-декоративных панно приходится на 1970-е годы. Именно тогда творил пермский художник-монументалист Рудольф Пономарёв. Именно этот человек во многом определил эстетику пермской городской среды того времени, и его имя достойно широкой известности.

Выступая на вернисаже, Иван Козлов сказал, что проблема сохранения декоративных панно — это не столько проблема законодателей и застройщиков, сколько экзистенциальная проблема отчуждения пространства, в котором мы живём. «К своему городу надо относиться с неослабевающим вниманием, а то всё украдут и всё сломают», — считает автор выставки.

В контексте истории с панно «Наука» звучит пугающе реалистично.

Выставка «Вечное лето» открыта в музее PERMM до 28 января.