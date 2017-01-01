Избирательный джетлаг Между выборами губернатора и президента в Прикамье не ожидается значимых кампаний

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После 10 сентября — единого дня голосования — интерес к выборам в муниципалитетах Прикамья значительно спал. С тех пор наиболее обсуждаемая кампания — это довыборы депутатов в посёлке Майском Краснокамского района. Там результат оказался неожиданным: самовыдвиженцы взяли больше мандатов, чем единороссы. Помимо этого, интрига сохраняется в Кунгуре, в меньшей степени — в Большой Соснове, где к концу года депутаты выберут глав районов.

Фото: Игорь Катаев

«Мутные воды» Краснокамска

В последние годы в посёлке Майском преобладают протестные настроения. Именно этот фактор, по мнению политтехнолога Олега Борисенко, повлиял на низкую явку на довыборах (20,12%), а также на положение «Единой России», которая, по сути, проиграла самовыдвиженцам. По итогам голосования из 10 вакантных мандатов партия власти получила только четыре.

«Майский — одна из самых сложных территорий в Пермском крае. У жителей посёлка протестные настроения. Именно поэтому правящая партия на довыборах была представлена не в лучшем свете», — говорит Борисенко. Однако, по его словам, нельзя сказать, что «Единая Россия» «провалила» выборы в Майском. Политтехнолог полагает, что перевес депутатских кресел в пользу самовыдвиженцев не означает проигрыш, в том числе потому, что ни один из девяти кандидатов ЛДПР не получил поддержки.

Другого мнения придерживается политконсультант Николай Иванов. «Я считаю, что «Единая Россия» выборы в Майском проиграла. А как ещё можно назвать результат, когда из 10 выбранных депутатов только четыре были выдвинуты «Единой Россией», а остальные являются самовыдвиженцами?» — заявил Иванов. Впрочем, он также полагает, что некоторым утешением для единороссов в этой ситуации может служить тот факт, что и ни один кандидат от оппозиционных партий не избрался. «А самовыдвиженцев при грамотной работе теоретически можно перетащить в число сторонников «Единой России», — полагает эксперт.

Политолог Александр Белоусов отмечает, что Краснокамский район всегда являлся местом политических рисков. «Там сильная оппозиция всему, чему бы то ни было. Свои местечковые интересы, связь с лидерами оппозиции держат депутат заксобрания Игорь Малых и председатель Земского собрания Краснокамского района Григорий Новиков. Понятно, что и в Майском были риски, которые реализовались», — рассуждает Белоусов.

По мнению политолога, лидеры пермских единороссов и политический блок администрации губернатора не придавали этим выборам серьёзного значения. Низкий интерес к лоббированию кандидатур на местных выборах, по его словам, объясняется просто: они не повлияют на ситуацию в крае.

«Сейчас в регионе отсутствует система управления выборными рисками на уровне поселковых депутатов. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе такая система отлажена. Там политические элиты серьёзно занимаются выборами глав посёлков, а потом формируют районные думы. Вести эту работу точечно — бессмысленно, поскольку она требует значительных усилий. Существует выбор: либо выстраивать электоральную машину в крае и доводить её до самого последнего депутата, либо нивелировать сбои», — считает Александр Белоусов.

Ситуация в Майском и Краснокамске осложняется объединением района с городом в единый городской округ: этот факт усиливает нервозность и мобилизует политические группы муниципалитета. Изначально первую скрипку в реформе должен был играть район — с этой целью на должность главы был назначен Виктор Соколов. Было решено начать процедуру объединения с города, а потом распространить её на сельские поселения. Напомним, часть депутатов выступила против наделения Краснокамского района статусом городского округа.

«Казалось бы, после «ухода» Юрия Чечёткина в краевое заксобрание в районе должно наступить политическое перемирие и социально-экономическая благодать. Но что-то пошло не так. Край уже в который раз (второй за год) направил в район своего главу, а потом начал реформы по преобразованию района в городской округ. Всё это происходит не сказать чтобы гладко. Во-первых, почти одновременно с проработкой реформирования происходят перевыборы в советах двух сельских поселений. Во-вторых, вся ситуация максимально публична и покрыта плотным слоем чёрного пиара. В-третьих, Краснокамск опять погружён в свою уже перманентную ситуацию «мутной воды», где хозяйственные вопросы отошли на другой план», — комментирует директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишина.

«Вернуть власть в свои руки»

Куратором острых процессов, происходящих в муниципалитетах края, собеседники «Нового компаньона» считают вице-премьера краевого правительства Романа Кокшарова. Особое внимание он уделяет ситуации в Кунгуре, поскольку является бывшим главой этой территории.

«Кокшаров несколько утратил свои позиции, когда Кунгуром руководила Лариса Елтышева, которая являлась креатурой председателя местной думы Андрея Подосёнова. Сейчас он пытается вернуть власть в свои руки, лоббируя на пост главы города кандидатуру экс-директора МУП «Водоканал» Сергея Гордеева», — рассказывает один из политтехнологов.

Интрига сохраняется в связи с тем, что утверждать нового главу будет неподконтрольная Кокшарову гордума, на рассмотрение которой будут предложены две кандидатуры, прошедшие конкурсный отбор. На конкурс кроме врио главы Сергея Гордеева заявились консультант по контролю в сфере закупок администрации Кунгура Антон Бережнев, начальник управления городского хозяйства администрации Кунгура Антон Белоглазов, оператор станков с программным управлением Раушан Гаязов, тренер-преподаватель Андрей Глебов. Заседание думы, на котором будет утверждён новый глава, назначено на 22 декабря.

Олег Борисенко отмечает, что подковёрные игры идут не в самом Кунгуре, а в столице края: «Сильным влиянием в Кунгуре обладают Роман Кокшаров и Анатолий Маховиков. Население будет согласно с выбором думы, я не вижу особых проблем с конкурсом на пост главы. Однако сложно сейчас дать однозначный прогноз, кто придёт к власти в Кунгуре».

Напомним, после того как Лариса Елтышева покинула свой пост, на должность врио главы города был назначен Сергей Гордеев. Считается, что причинами, по которым была смещена Елтышева, являются долги за энергоносители, отключение у жителей горячей воды, а также результаты выборов 10 сентября, по которым Кунгур вошёл в четвёрку муниципалитетов, где по сравнению с прошлым годом упала явка избирателей.

«Депутаты съели не одного главу»

Ситуация с выборами главы в Большесосновском районе кажется вполне предсказуемой. «Главой должен стать Вячеслав Бурков. Это решение, которое принято в администрации губернатора», — сообщает «Новому компаньону» знакомый с ситуацией собеседник.

Однако в наследство Буркову достанутся проблемы, оставшиеся после экс-главы района Михаила Чеботнова. Земсобрание района два года подряд оценивало его работу «неудовлетворительно». Главу обвиняли в отсутствии участия в региональных проектах и программах. Депутаты имели претензии к работе подрядных организаций. Михаил Чеботнов несколько раз пытался обжаловать решения земского собрания в судах. Однако в итоге сложил с себя полномочия. После этого в начале ноября пост временно исполняющего обязанности главы муниципалитета занял экс-председатель краевого молодёжного парламента Вячеслав Бурков. Его кандидатуру поддержали 12 из 16 депутатов.

Помимо Вячеслава Буркова на должность главы муниципалитета претендуют депутат земсобрания Владимир Тресков и глава Большесосновского сельского поселения Владислав Жужгов. Итоги конкурса будут подведены на заседании земсобрания 27 декабря.

Несмотря на то что итоги отбора ожидаемы, Олег Борисенко предостерегает: «В Большой Соснове ситуация сложная. Депутаты «съели» не одного главу, поскольку там есть серьёзные группы влияния. Сам круг лидеров достаточно узок».