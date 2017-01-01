Игорь Вагин: Самое главное — это легитимность и чистота выборов Председатель краевой избирательной комиссии — о том, как его ведомство готовится к предстоящим выборам президента, и об ожидаемых результатах кампании

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Фото: Константин Долгановский

— Игорь Сергеевич, какие задачи стоят перед Избирательной комиссией Пермского края в рамках предстоящих выборов президента РФ?

— В любой избирательной кампании самое главное — это легитимность и чистота выборов. А с учётом повышенного внимания к предстоящей кампании это требование становится определяющим. Прежде всего имеется в виду неукоснительное соблюдение норм закона как организаторами выборов, так и участниками избирательного процесса — кандидатами и их штабами, партиями, наблюдателями, журналистами и т. д.

Задача краевого избиркома, так же как и наших коллег из правоохранительных органов, — обеспечить именно такой формат выборов. Прежде всего внимание будет уделяться соблюдению права избирателей на свободное волеизъявление. Мы уверены, что, как и в прошедшей кампании по выборам губернатора края, фактов принуждения избирателей к голосованию у нас в регионе не будет.

— Как будет обеспечена прозрачность процедуры голосования и её результатов? Пермский край был первым, кто использовал QR-коды, будет ли применяться эта технология на президентских выборах, будут ли использоваться на избирательных участках системы видеонаблюдения и КОИБы?

— Выборы президента РФ должны быть максимально свободными и открытыми, поэтому в части повышения доверия к результатам выборов используется как традиционный институт наблюдателей, так и технические средства.

Институт наблюдателей будет существенно расширен в предстоящей кампании. Появились общественные наблюдатели, о которых много говорили правозащитники, и это важная часть изменений в федеральном законодательстве, направленная на повышение прозрачности выборов. Общественная палата РФ и региональные общественные палаты наделяются правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии. Мы полагаем, что такие наблюдатели появятся на большинстве избирательных участков и обеспечат объективный анализ хода голосования и подсчёта голосов. Будут работать и представители всех зарегистрированных кандидатов. Мы рассчитываем, что задача у нас с ними будет одна — обеспечить контроль над законностью хода голосования.

Что касается технических средств, все протоколы УИК будут с QR-кодом. Эта технология действительно отрабатывалась нами на выборах губернатора и очень хорошо себя зарекомендовала. При формировании протокола в программе ошибки исключены. Количество КОИБов как инструмента, также исключающего человеческий фактор и тем самым снимающего какие-либо подозрения в объективности подсчёта голосов, будет в текущей кампании в два раза больше — около 200. И расположим мы их на наиболее крупных избирательных участках. Мы оборудуем системами видеонаблюдения с онлайн-трансляцией в интернет большинство избирательных участков, это точно будут все участки в крупных городах Прикамья.

— Чем предстоящая избирательная кампания будет отличаться от предыдущих? Какие изменения в выборном законодательстве вступят в силу к дню голосования?

— Самым главным новшеством в этом году стал заявительный порядок голосования по месту фактического нахождения. То есть избиратель получил право самостоятельно решить, где ему удобнее голосовать, без привязки к месту регистрации, для этого надо лишь оформить заявление. Такие заявления можно будет подавать за 45 дней до дня голосования в достаточно широкой сети мест — это и избирательные комиссии, и подразделения МФЦ, и сайт «Госуслуги». То, что это востребованная возможность при должном информировании граждан, показала прошедшая кампания: около 50 тыс. избирателей в Пермском крае воспользовались новым порядком голосования. Это четверть всех поданных заявлений по стране. На выборах президента РФ количество голосующих по месту нахождения мы прогнозируем ещё выше.

Ещё одним новшеством станет работа членов УИК непосредственно с избирателем, то есть, по сути, мы должны дойти до двери каждого избирателя. Это новое направление в работе комиссий, но мы считаем его крайне важным с точки зрения информирования населения, при этом никакой агитационной работы член избиркома вести не должен. С учётом того, что в составе участковых избирательных комиссий будет задействовано около 16 тыс. человек, думаю, что с этой задачей мы справимся.

— По итогам прошлой кампании Пермский край был в числе лучших по масштабам информирования граждан. Какие мероприятия по повышению явки избирателей планирует провести краевой избирком?

— Во-первых, давайте исходить из того, что явка не является основополагающим показателем, самым важным является легитимность и законность выборов.

Во-вторых, нашей задачей в этой части является максимальное информирование избирателя о выборах, о кандидатах, о возможностях проголосовать. На прошедших выборах мы задействовали достаточно широкий арсенал средств, от традиционных (размещали информационные баннеры на улицах, плакаты в учреждениях, видеоролики на телеканалах, аудиоролики на радио и в торговых центрах) до более эффективных (работали в соцсетях и сетевых СМИ, делали рассылку посредством Viber и SMS, а также создали мобильное приложение). Что-то сработало лучше, что-то хуже, но в целом задача была выполнена.

Сейчас мы не самостоятельны в выборе средств и методов информирования, определяющей здесь является позиция ЦИК России, но могу сказать, что будет задействован примерно тот же набор методов информирования, что и на губернаторских выборах: начиная от наружной информации, которая появилась на улицах наших городов буквально вчера, и заканчивая личным общением членов УИК с избирателями. Конечная цель — о выборах и возможностях проголосовать должны знать все.

— Какой, на ваш взгляд, может быть явка на президентских выборах 2018 года? В каких пределах может колебаться этот показатель и какие факторы могут на него повлиять?

— Давайте не будем загадывать. На мотивацию избирателя прийти и проголосовать всегда влияет множество факторов. Однако не будем забывать, что выборы президента России — главные выборы страны, и в них, как правило, принимает участие большинство избирателей. Каждый должен сделать свой осознанный выбор сам, а мы создадим все условия, чтобы это было быстро, комфортно и доступно.