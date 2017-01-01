Рост на фоне падения Каким отраслям промышленности Прикамья кризис — не помеха для развития

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Предприятия региона отчитались за девять месяцев 2017 года. В уходящем году компании края демонстрировали разнообразную динамику. Нелегко было металлургам и машиностроителям. Гораздо комфортнее чувствовали себя представители химической отрасли. При этом факторы, которые влияли на их деятельность, были общими: укрепление курса рубля, санкционная война, высокая ставка Центробанка РФ, рост тарифов естественных монополий. Противостоять негативным тенденциям удалось не всем. Кто-то ушёл в глубокий «минус», а кто-то и в кризис вышел в «плюс».

Несмотря на существенные риски, предприятия химической отрасли демонстрировали рост показателей прибыли

Химики атакуют и выигрывают

Компании-экспортёры химической отрасли в первые три квартала 2017 года демонстрировали положительную динамику выручки и чистой прибыли по отношению к тому же периоду прошлого года. Девятимесячная выручка ПАО «Метафракс» выросла на 7%, выручка Березниковского содового завода возросла на 14%. Группа «УРАЛХИМ», в которую интегрированы два пермских предприятия — «Азот» и «Минеральные удобрения», сообщает о росте выпуска товарной продукции в целом по группе на 6%. Чистая прибыль и ПАО «Метафракс», и АО «БСЗ» выросла более чем в два раза. ПАО «СИБУР Холдинг» декларирует рост выручки в целом по группе на 8,7% по итогам девяти месяцев. При этом себестоимость продаж у компаний выросла незначительно.

Как поясняют представители химических холдингов, одна из основных причин роста — благоприятная ценовая конъюнктура тех рынков, на которых они работают. Впрочем, были и факторы, сдерживающие рост прибыли у гигантов химической индустрии. Так, по информации, изложенной в аналитической части отчётности компании «СИБУР», рост объёма продаж в денежном выражении от жидких углеводородов был связан с позитивной ценовой конъюнктурой. В качестве факторов, сдерживающих рост прибыли, называются укрепление рубля и снижение объёмов реализации углеводородов, в частности, из-за того, что часть производимой продукции была направлена на внутренние нужды компании. Как сообщили в ПАО «Метафракс», для них рост прибыли связан прежде всего с тем, что «ценовая конъюнктура рынка метанола в этом году была значительно лучше, чем в прошлом году, — как внутри страны, так и при продажах на экспорт».

Соликамский магниевый завод получил по итогам девяти месяцев многомиллионные убытки

Пермские химики активно инвестируют в новые производства. Так, «Метафракс» вложит 950 млн евро в строительство производства «Аммиак-карбамид-меламин» в Губахе, комплекс будет введён в эксплуатацию в 2021 году. «СИБУР» активно инвестирует в свою пермскую площадку. В развитие текущего инвестпроекта «Сибур-Химпрома» — строительство производства диоктилтерефталата — компания вложила 312 млн руб. в 2017 году и 273 млн руб. в 2016 году. Предполагаемый срок завершения строительства производства пластификатора — 2019 год.

Как закалялась сталь

Крупнейшие предприятия металлургии и машиностроения, декларирующие свою отчётность, демонстрировали снижение финансовых показателей.

В металлургии традиционно на плаву держится крупнейший в мире производитель титана — «ВСМПО-АВИСМА» (Березники, Верхняя Салда). Но и у этой компании выручка за девять месяцев 2017 года снизилась на 2%. ОАО «Соликамский магниевый завод» сократило свою выручку по девятимесячной отчётности на 9% и получило убытки по всем видам прибыли, кроме валовой. Чистый убыток СМЗ составил 234,8 млн руб. ПАО «Мотовилихинские заводы» в 2017 году было объявлено несостоятельным и вступило в процедуру внешнего наблюдения. Чистый убыток по итогам девяти месяцев составил 1,5 млрд руб.

Производитель нефтепогружного оборудования АО «Новомет-Пермь» не декларирует квартальную отчётность. Однако известно, что чистая прибыль предприятия, в 2012 году составлявшая 685,8 млн руб., резко упала в 2016 году и составила 10,6 млн руб. Напомним, летом 2016 года стало известно о том, что компания «Роснано» решила продать свою долю в «Новомете». Предприятие намеревалась приобрести американская компания Halliburton, однако ФАС не одобрила сделку.

Причины спада в металлургии связаны с цикличностью рынков, на которых работают предприятия, с возросшими затратами на сырьё и продукцию естественных монополий, с зависимостью некоторых из них от гособоронзаказа.

По данным аналитиков «Ависмы», изложенным в разделе «Отраслевые риски» отчётности компании, 75% выпускаемой компанией продукции предназначено для использования в аэрокосмической отрасли, поэтому состояние этой отрасли российской и мировой экономики серьёзно влияет на показатели корпорации. Титановые сплавы используются в силовых элементах планера и шасси самолётов, в авиадвигателях. Как отмечают аналитики «Ависмы», «аэрокосмический сектор мирового рынка имеет циклический характер развития с периодом около четырёх лет и напрямую подвержен влиянию глобальных экономических процессов. Аналогично развивается и мировой рынок авиационного титана».

В отчётности «Ависмы» приведены интересные данные о запросах мирового рынка на производство самолётов в третьем квартале 2017 года, а соответственно, и на производство деталей из титана: «По данным на 30 сентября 2017 года, американский авиастроительный концерн Boeing поставил 554 машины, а Airbus передал заказчикам 454 самолёта... Согласно прогнозу Boeing, по всему миру к 2036 году понадобится 41 030 новых самолётов».

«Впереди трудные времена»

Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий (Москва):

— Грубо говоря, оборонная промышленность является зеркалом, в котором отражаются все проблемы нашей экономики. Нараcтить производство гражданской продукции, то есть «отрастить» эту «гражданскую ногу», чтобы уверенно стоять на двух опорах — военной и гражданской промышленности, пермским предприятиям, заточенным на оборонку, будет чрезвычайно сложно. Поэтому всех их ждут впереди трудные времена.

Даже при стабильном спросе на титановые сплавы «Ависма» не застрахована от негативных влияний. Так, существенно выросли цены на сырьё, применяемое «Ависмой» в производстве: цена на лигатуру «ванадий-алюминий-азот-углерод» выросла на 41,47%, стоимость марганца металлического повысилась более чем на 90%, а цена на жидкий хлор выросла на 219,8%! Очевидно, повышение цен на сырьё в значительной степени повлияло на себестоимость продукции предприятия и «урезало» прибыль. Действительно, себестоимость продукции «Ависмы» выросла на 14%. Точно такой же рост себестоимости декларируют и «Мотовилихинские заводы».

Аналитики Соликамского магниевого завода, в свою очередь, указывают на повышение с 1 января 2017 года тарифов естественных монополий, что привело к росту цен на газ, электроэнергию и, соответственно, на основные и вспомогательные материалы, оборудование, закупаемое в отчётном периоде компанией. «По оценке эмитента, действие данного фактора будет оказывать значительное негативное влияние на результаты его деятельности в течение всего 2017 года», — говорится в отчётности СМЗ.

Аналитики СМЗ назвали целый комплекс обстоятельств, влиявших в 2017 году на деятельность завода и характерных для всей металлургической отрасли: «В целом укрепление курса рубля оказывает негативное влияние на доходную часть компании, поскольку снижает цены зарубежных конкурентов на внутреннем рынке в рублях, одновременно уменьшая доходы от экспорта. В то же время, поскольку доля импортных материалов и услуг в затратах эмитента невелика, изменение курса рубля не оказывает существенного влияния на расходную часть эмитента».

Среди факторов, «подкосивших» возможности предприятий для роста, аналитики называют высокую ставку Центробанка РФ: «Высокая ключевая ставка Центробанка РФ приводит к высоким ставкам по коммерческим кредитам банков для предприятий, к росту затрат предприятий, снижению их доходов и сумм налоговых платежей. Ключевая ставка ЦБ РФ многократно превышает аналогичные ставки у конкурентов СМЗ, к которым относятся производители из Китая, Японии, США, стран Европы, Малайзии, Таиланда».

В отчётности «Мотовилихинских заводов», в свою очередь, отмечается, что наиболее значимыми рисками для предприятия являются «общее ухудшение экономической конъюнктуры, незаключение контрактов или сокращение объёмов поставок по государственному оборонному заказу и экспорту, изменение курса обмена иностранных валют».

Сгорание двигателя

Предприятия двигателестроения демонстрируют спад показателей прибыли. Так, выручка ПАО «НПО «Искра» снизилась на 29%, убыток предприятия по чистой прибыли составил 204,8 млн руб. В то же время ещё в прошлом году чистая прибыль предприятия была положительной (65,6 млн руб.).

Производитель жидкостных ракетных двигателей ПАО «Протон-ПМ» заметно снизило свои показатели и получило убыток по всем видам прибыли. Выручка предприятия за девять месяцев упала на 17%. Чистый убыток «Протона-ПМ» составил 885,9 млн руб., почти в два раза превысив убытки прошлого года.

В ПАО «Протон-ПМ» комментируют финансовые результаты: «На убыток, полученный ПАО «Протон-ПМ» за девять месяцев 2017 года, повлияли ориентировочная цена ракетного двигателя РД-276, не покрывающая затраты предприятия при снижении объёмов производства, а также рост стоимости компонентов ракетного топлива более чем на 40%. Кроме того, основной план реализации продукции запланирован на четвёртый квартал 2017 года».

Даже чистая прибыль «ОДК-СТАР», стабильно генерирующего положительный доход, снизилась на 19%. АО «ОДК-Авиадвигатель» и АО «ОДК-ПМ» не декларируют промежуточную отчётность. Однако известно, что по итогам 2016 года чистая прибыль «Авиадвигателя» составила 155,6 млн руб., а «ОДК-ПМ» по итогам 2016 года получило чистую прибыль в размере 77 млн руб.

В отчётности «Искры» спад продаж и падение прибыли предприятия объясняются тем, что рынок газоперекачивающих агрегатов практически полностью ориентирован на единственного заказчика — ПАО «Газпром» и его дочерние подразделения. «Явная зависимость НПО «Искра» от одного заказчика значительно повышает уровень рисков относительно объёмов заказа. Так, создание унифицированного агрегата ГПА-16У единичной мощностью 16 МВт позволило ПАО «Газпром» частично отказаться от услуг НПО «Искра», что привело к снижению объёмов конструкторских работ и количества поставляемых ГПА серии «Урал», — говорится в финансовой отчётности «Искры».

Интересно, что серьёзным конкурентом для НПО «Искра» стала Объединённая двигателестроительная корпорация, в которую входят пермские предприятия моторостроительного куста — «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-СТАР». Так, аналитики «Искры» пишут: «Значительным риском для НПО «Искра» является укрепление позиций ОДК, которая объединяет все основные предприятия по разработке и изготовлению газотурбинных приводов (за исключением АО «КМПО»). Более того, основным «пекеджером» ГПА (газоперекачивающих агрегатов) на базе приводов компаний, входящих в ОДК, определена компания АО «ОДК-Газовые турбины».

В отчётности пермских компаний отмечается, что их риски напрямую связаны с политической стабильностью страны. Так, «подписание в декабре 2016 года соглашения о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК привело к росту цен на нефть с их последующей стабилизацией, и, по прогнозам различных международных институтов, указанная тенденция сохранится до конца 2017 года и в 2018 году», отмечают промышленные аналитики.

По мнению представителей отрасли, всё это привело к позитивным изменениям: повышению темпов роста экономики России и снижению инфляции в третьем квартале 2017 года, улучшению рейтингов страны со стороны международных агентств S&P, Moody’s и Fitch. Можно предположить, что улучшение позиций страны непосредственно влияет и на кредитные рейтинги регионов и возможность получения кредитов российскими предприятиями.

«Риски были существенные»

Олег Мамаев, генеральный директор ООО «ТД «Метафракс»:

— Не все химические предприятия демонстрировали рост прибыли в течение девяти месяцев. Риски в отдельных отраслях химической отрасли были существенные: так, произошло перераспределение объёмов потребления азота на мировом рынке. США открыли свой рынок азота для всех, что серьёзно повлияло на российских производителей азотных удобрений. В свою очередь, Украина ввела запрет на импорт удобрений из РФ, что повлекло за собой необходимость поиска новых рынков сбыта.

В течение всего периода рынок синтетических каучуков оставался на стабильно низком уровне вследствие снижения мировых индексов автомобильной промышленности и сильного давления со стороны производителей натуральных каучуков.

Рынок МТБЭ находился в стабильной фазе с небольшим повышающим трендом в Европе и Азии.

Основным драйвером газохимического рынка остаётся Китай, несмотря на принятые программы торможения экономики и борьбы за экологию, в рамках которых были закрыты предприятия, использующие в качестве основного сырья уголь.

С учётом данных обстоятельств у предприятий газохимического комплекса РФ открылись огромные возможности, на ближайшие три—пять лет обеспечен устойчивый спрос на их продукцию.

Ситуация на валютном рынке по-разному отразилась не только на химическом секторе экономики. С одной стороны, это негативно отразилось на экспортной выручке за счёт потерь в рублёвом эквиваленте. С другой стороны, это позволило снизить издержки на покупку технологий и оборудования у зарубежных производителей.

Европейский и мировой рынок метанола в 2017 году имел устойчивый положительный тренд. В первую очередь за счёт дефицита в Китае и регулярных транспортно-логистических проблем в Европе, где существенная доля грузооборота осуществляется речным транспортом и зависит от уровня воды в реках для осуществления судоходства.

Ситуация на мировом рынке энергоносителей в 2017 году была сильно политизирована. Европейские потребители имеют существенный дефицит газа, что даёт отечественным производителям дополнительные конкурентные преимущества. Внутренний рынок газа более стабильный. Идёт постепенная либерализация рынка за счёт появления новых мелких игроков, в том числе из-за положительного эффекта биржевой торговли в РФ.

Всё большее количество потребителей предпочитает покупку газа на бирже. При этом доля покупки газа предприятиями газохимического сектора составляет не более 20% от общего потребления.