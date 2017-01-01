Всё уже было? Молодой режиссёр в Театре-Театре доказал, что было далеко не всё

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Когда идёшь смотреть первую ученическую работу начинающего режиссёра и знаешь, что работа эта — экспериментальная постановка классики, то восторга, честно скажем, не испытываешь. Всегда бывает страшновато, ибо велика вероятность нарваться на подростково-молодёжный волюнтаризм, самонадеянное «я так вижу», выпендрёж и эпатаж.

Марк Букин и Борис Мильграм

Фото: Юлия Трегуб

К счастью, ничего этого не было в проекте «Чайка-эксперимент», который представлен пока лишь одной постановкой — работой начинающего режиссёра Марка Букина. Что же было? Было очень радикальное и в то же время бережное отношение к чеховскому тексту, когда при свежем, непривычном, смелом прочтении пьесы всё, что происходит на сцене, не из головы режиссёра родилось, а из первоисточника, и им — первоисточником — объясняется. Были очень верные, живые и психологически точные трактовки персонажей. Была масса энергии, страсти и чувственности, которые вовсе не вызывали у зрителей неловкости, потому что деликатность и эстетика спектакля всё оправдывали.

Происхождение этой работы — довольно интересная и необычная история. В этом году Борис Мильграм впервые набрал курс режиссёров-магистрантов в Московском институте современного искусства. Ребята учатся заочно, а практические задания выполняют на базе Театра-Театра. Обучение платное и совсем не дешёвое, поэтому театр придумал в рамках проекта «Процесс» — серии внерепертуарных и околотеатральных событий — показывать учебные работы, чтобы публика, если ей работа понравилась, платила благотворительные взносы — кто сколько сможет.

Тригорин — Алексей каракулов и Нина — Алиса Санарова

Фото: Юлия Трегуб

«Чайка-эксперимент» — это не только показ студенческих постановок чеховской «Чайки», но и серия предваряющих событий. Так, культуролог из Екатеринбурга Галина Бранд прочитала лекцию об отношениях современного театра с классической драматургией, в которой привела множество примеров интересных интерпретаций, в том числе вспомнив несколько «Чаек» — Юрия Бутусова в «Сатириконе», Константина Богомолова в МХТ им. Чехова и Рината Ташимова в Центре современной драматургии в Екатеринбурге.

В Перми с «Чайками» тоже всё в порядке. Эту пьесу ставили почти все театры в городе. Особенной известностью и культовым статусом обладает постановка Марины Оленёвой в камерном театре «Новая драма», много шума наделала и постановка Бориса Мильграма в Театре-Театре в 2005 году, правда, основной шум происходил из-за скандальной афиши. Сам Мильграм признаёт, что тот спектакль ему удался не вполне. Об этом узнали посетители второго показа «Чайки-эксперимента», который предварял монолог Мильграма о его собственных непростых взаимоотношениях с классикой. По признанию режиссёра, он медленно и постепенно пришёл к тому, чтобы ставить классические пьесы не полностью, а с купюрами целых сюжетных линий и групп персонажей. «Классический текст — это наше наследство. Оно большое. Не пытайтесь сразу унести всё, возьмите столько, сколько сможете унести», — напутствовал он начинающих коллег.

Судя по всему, Марк Букин этому совету внял. В его «Чайке» всего шесть персонажей: Аркадина, Треплев, Тригорин и три Нины Заречных. Никаких докторов, Маш и прочих Медведенок! Молодой режиссёр взял лишь центральную сюжетную линию, чтобы как можно чётче расставить все акценты, чтобы ответить на вопросы, которые задают себе читатели Чехова, и проявить скрытые мотивы героев.

Аркадина — Мария Полыгалова

Фото: Юлия Трегуб

Марк Букин поступил с классическим текстом одновременно радикально и бережно: он его словно разобрал на отдельные линии, а затем собрал по-новому. Это напоминает обращение с роялем в современной музыке, когда инструмент специально готовят — препарируют — для исполнения нового произведения. «Чайка-эксперимент» Марка Букина — это игра на препарированной классике.

Режиссёр прекрасно понимает, что попыток «препарировать» пьесы Чехова было несметное множество. От этого и отталкивается. Спектакль начинается с того, что герои повторяют одни и те же движения (каждый — своё), и каждый жест отсылает к какой-то из авангардных чеховских постановок: так, Нина №1 — Мария Коркодинова — пародирует «Чайку» в пантомиме, а Тригорин — Алексей Каракулов — бесконечно раздевается и одевается, словно герои «Трёх сестёр» в постановке Юрия Бутусова (пермяки видели её на фестивале «Пространство режиссуры»). Все при этом повторяют: «Всё уже было», лишь Нина №3 — Алина Бычковская — когда до неё доходит дело, произносит: «Нет, не то!», словно говоря и о том, что всё прошедшее — не совсем то, что нужно, и о том, что это совсем не то, что мы увидим сейчас.

«Нет, не то!» — это фраза из пьесы, и она принадлежит именно тому персонажу, который произносит её в прологе, — Нине №3, Нине из финала истории. Эта маленькая деталь показательна: в этом спектакле не весь чеховский текст, но в нём нет ничего, кроме чеховского текста — всё, что произносят на сцене герои, написал Чехов в «Чайке». Ну, почти всё: в прологе Треплев, который является в некотором смысле alter ego режиссёра, оглашает длинный список чеховских произведений. Это важно: даже будучи препарированной, «Чайка» остаётся собой. Автор спектакля не пытается ничего придумать — он лишь проясняет чеховские смыслы, психологически оправдывает героев.

Треплев — Михаил Меркушев

Фото: Юлия Трегуб

С последним — с психологическим оправданием — получилось особенно удачно. Очень часто постановки классики — не важно, традиционные или авангардные — страдают литературностью, текст ролей не проживается, а прочитывается, иногда «с выражением», а иногда и без. Некоторые постановщики даже бравируют этим: мол, такая концепция. Молодой пермский режиссёр умудрился в остросовременной постановке вывести на сцену живых, абсолютно достоверных героев, понятных и удивительно трогательных.

Некоторые эпизоды до слёз способны довести чувствительного зрителя. Например, сцена с Треплевым в будуаре Аркадиной. Молодой человек (в роли Треплева — Михаил Меркушев) примеряет на себя одежду матери, красится её помадой и тенями для глаз, и в этом столько тоски по материнской любви, столько обиды ребёнка, брошенного матерью ради славы, карьеры и поклонников, столько желания слиться с матерью, стать частью её жизни!

Фантастическая Аркадина — замечательная работа Марии Полыгаловой. Честь и хвала Марку Букину, который разглядел в этой актрисе хищницу, готовую порвать соперницу, но не делиться ни актёрской славой, ни поклонниками. При этом она обманчиво проста и приветлива. Очень многозначительно (женщины поймут) выглядит сцена перемены обуви: удобные тапочки-балетки меняются на высокие каблуки — значит, женщина во всеоружии.

Фото: Юлия Трегуб

Впрочем, постоянные зрители театра знают, что Мария Полыгалова способна преподносить сюрпризы!

Сцена объяснения Нины и Тригорина — великолепная кульминация спектакля, одновременно зрелищная и по-человечески достоверная. Невозможно отвести глаз от танцевального — в буквальном и в переносном смысле — дуэта красивых Алисы Санаровой (Нина №2) и Алексея Каракулова. Тригорин в этой постановке — огромная удача: редко когда видишь этого героя таким, что действительно можно влюбиться. Обычно Тригорин выглядит и ведёт себя на сцене так, что сомнений нет: Нина крутит с ним только корысти ради. Но не здесь — здесь чувственная химия так и струится по сцене, разливаясь в зал.

Тут необходимо небольшое отступление. Сложно сказать, что имел в виду Борис Мильграм, когда говорил, что ему «Чайка» удалась не вполне, однако может статься, что как раз образ Тригорина. На премьере в 2005 году его играл Игорь Шушпанов — художник и непрофессиональный артист, эта роль осталась единственной у него в Театре-Театре. Что-то такое Мильграм в нём увидел… Но больше не увидел никто. Постановщик тоже быстро понял, что этот Тригорин проваливает спектакль, и ввёл нового артиста — Михаила Чуднова, изменив весь рисунок роли. И опять — промах! Хоть Чуднов тогда и находился на пике популярности, но и его харизмы на Тригорина не хватило.

Это всё к тому говорится, чтобы показать: нашёл Тригорина — считай, пол-«Чайки» сделано. У Марка Букина с Алексеем Каракуловым получилось: этот абсолютно убедительный герой своей органикой сразу проясняет все мотивы, всю подоплёку поступков героев. Становится понятно, почему отчаянно бросается на стенку Костя Треплев, да так, что боязно и за здоровье Михаила Меркушева, и за целостность кирпичной стены; почему вооружается высокими каблуками Аркадина; почему Нина Заречная волшебно преображается из Марии Коркодиновой в Алису Санарову.

Кстати, а почему Нин — три? Всё очень просто: Нина в начале истории, когда она с юношеским восторгом играет с Костей Треплевым в авангардный философский театр, — это один человек, угловатая простодушная худышка; Нина в сюжете с Тригориным — совсем другой человек, сексапильная дива в вечернем наряде; Нина в финале — это уже третий человек, раздобревшая, загрубевшая и не по-хорошему весёлая, как будто вечно навеселе. Когда она говорит Треплеву: «Вы смотрите на меня и не узнаёте», сразу понятно, почему не узнаёт, ведь человек-то — другой!

Марку Букину, в отличие от многих коллег, удалось ответить — и ответить вполне доказательно — на главный вопрос этой пьесы: кто же в ней убитая чайка? Конечно, не Нина! Она изменилась, но выжила. А вот Константин Треплев здесь стреляется не стыдливо за кулисами, как это предложил драматург, а прямо на сцене перед зрителями и у них на глазах сливается с силуэтом убитой чайки, нарисованной на полу светом из проектора.

Свет и в целом оформление спектакля требуют особого упоминания. Казалось бы, учебная работа, сделанная практически бесплатно, — это три табуретки и занавеска, но не в этом случае. Художник Александр Новиков и художник по свету Евгений Козин создали очень стильное зрелище. Хорошо отработан и темп спектакля. Эта «Чайка» из тех постановок, о которых принято говорить «Смотрится на одном дыхании», ибо действие ни разу не провисает, оторвать взгляд от сцены невозможно.

«Чайка» была первым учебным заданием магистрантов. Планировалось, что все дни показов — 4, 11 и 25 декабря — будут отданы работам разных режиссёров, но пока готов представить свой спектакль только Марк Букин. Хорошо, что у зрителей есть ещё одна возможность увидеть «Чайку-эксперимент» — 25 декабря. А на очереди уже следующая работа — инсценировка русской классический прозы или поэзии. Показы планируются в феврале, и уже понятно: надо идти!