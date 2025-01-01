Ими гордится Прикамье
Претенденты на Строгановскую премию—2025 — в спецпроекте «Нового компаньона»
В воскресенье, 25 мая, в Москве состоится торжественная церемония вручения Строгановской премии — общественной награды за высокие достижения в различных сферах деятельности людей, прославивших своими делами Пермский край и его жителей.
Правление РОО «Пермское землячество» уже определило шорт-лист номинантов на Строгановскую премию по восьми номинациям. В специальном проекте «Нового компаньона» знакомим вас с претендентами на награду в номинациях «За высокие достижения в экономике и управлении» и «Лидер малого и среднего бизнеса».
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