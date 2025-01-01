Алёна Бронникова «Каждый должен заниматься своим делом» Номинант Строгановской премии, генеральный директор «Парма ТГ» Евгений Овчаров – о выборе профессии, вызовах и желании принести пользу обществу Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено ООО "Парма Технолоджис Групп"

Генеральный директор ИТ-компании ООО «Парма Технолоджис Групп» Евгений Овчаров вошёл в число претендентов на Строгановскую премию-2025. Евгений Овчаров прошёл путь от начинающего программиста до топ-менеджера в компании «Прогноз» — одном из крупнейших отечественных разработчиков бизнес-аналитики и заказного ПО, а затем создал с нуля успешный бизнес. Коллеги из «Парма ТГ» и декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова выдвинули его кандидатуру на премию в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса» за «эффективное руководство группы компаний «Парма ТГ», за выдающийся вклад в развитие ИТ-отрасли Пермского края, за активную поддержку образования края».

— Евгений Борисович, почему выбор для развития бизнеса был сделан в пользу ИТ-отрасли?

— Интерес к математике и программированию у меня возник ещё в школьные годы. А учёба в лучшей в Перми физико-математической школе №146 только усилила это увлечение и дала хороший фундамент для развития. После школы я решил пойти учиться на кафедру экономической кибернетики экономического факультета Пермского госуниверситета. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что это событие стало определяющим в моей профессиональной жизни. Благодаря учёбе на «кибернетике», уже на втором курсе я начал работать в, пожалуй, самой яркой в то время в Перми и одной из лучших в России ИТ-компании «Прогноз». Это удачное совмещение позволяло мне применять получаемые знания на практике в тот же день. Именно тогда в стенах экономического факультета ПГУ начался мой профессиональный путь в сфере информационных технологий.

Мне нравилось программировать, а в «Прогнозе» этим можно было заниматься круглосуточно и без выходных. Это был практически рай для такого студента, как я. Тогда под руководством доктора физмат наук, профессора, академика Дмитрия Леонидовича Андрианова сформировалась молодая команда начинающих айтишников, которая через несколько лет выросла в крупную международную ИТ-компанию численностью более 2 тыс. человек, с главным офисом в Перми и клиентами по всему миру. За 18 лет в «Прогнозе» я прошёл все этапы профессионального развития от начинающего программиста до топ-менеджера компании и получил бесценный жизненный и профессиональный опыт.

— Как была создана «Парма Технолоджис Групп»?

— В 2016 году я решил, что пришло время попробовать свои силы в новой роли. Несмотря на наличие многолетнего опыта работы в ИТ-сфере, это решение стало вызовом и для меня, и для всей нашей команды. Сегодня наша компания выполняет десятки проектов по созданию больших информационных систем в интересах федеральных и региональных органов государственной власти и организаций банковского сектора. В компании работают более 450 сотрудников, большая часть из которых в Перми.

— Что необходимо для выстраивания эффективного рабочего процесса?

— За свой профессиональный путь я прошёл все ступени: от начинающего программиста до руководителя компании. Поэтому в большинстве случаев я в состоянии понять технические нюансы и обсудить их с коллегами на одном языке. Однако я глубоко убеждён, что каждый должен заниматься своим делом, и стараюсь не вмешиваться в работу проектных команд. У нас работают высокопрофессиональные сотрудники, которые владеют всеми необходимыми навыками и знаниями, чтобы эффективно решать стоящие перед ними задачи.

Сфера ИТ сегодня развивается стремительными темпами, и руководитель ИТ-компании должен успевать ориентироваться в современных технологиях. При этом, на мой взгляд, ключевыми навыками руководителя являются: умение создавать благоприятные условия для эффективной работы команды и её развития, умение сосредоточиться на главном, проявлять гибкость и одновременно устойчивость при принятии решений.

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что самым сложным вызовом в моей работе является необходимость принятия решений в условиях отсутствия или неполной информации. В этом мне помогает навык, который во мне начали развивать ещё в школе: умение анализировать и находить решение, даже если ты забыл какую-нибудь теорему или формулу. А в жизни основной вызов — это, на мой взгляд, отношения с людьми. И здесь как нельзя кстати способность доверять и нести ответственность за свои действия, быть честным с самим собой и окружающими. Ну и, конечно, позитивный настрой — тогда точно всё получится!

— Какие вызовы сегодня стоят перед ИТ-отраслью?

— Сегодня конкуренция на российском ИТ-рынке только возрастает: стремительно развиваются технологии, появляются всё новые игроки, при этом продолжается консолидация с крупными участниками рынка. Приходится конкурировать как с многочисленными небольшими компаниями, так и с гигантами российской ИТ-индустрии, включая госкорпорации. С одной стороны, положительную роль в развитии российских технологий играют политика импортозамещения и стратегии цифровой трансформации, но с другой — существенный дефицит качественных кадров в ИТ-отрасли и бюджетные ограничения сильно сдерживают развитие компаний.

— Дефицит кадров сейчас — одна из наиболее острых проблем российской экономики. Как удаётся её решать?

— Несмотря на то, что популярность ИТ-сферы сильно выросла, и многие выбирают сейчас для себя карьеру айтишника, действительно квалифицированных толковых специалистов найти весьма непросто. Поэтому наряду с поиском нужных нам специалистов на рынке мы с самого первого дня жизни «Парма ТГ» активно сотрудничаем со многими профильными кафедрами пермских вузов, колледжей и техникумов. Я уверен, что воспитанные таким образом специалисты станут основой для развития компании в будущем.

Вместе с этим, на мой взгляд, закладывать базис развития ИТ-отрасли нужно ещё в школе. Поэтому мы регулярно проводим профориентационные мероприятия для учеников старших классов пермских школ и оказываем поддержку олимпиадному движению по профильным предметам в Пермском крае.

Ещё одной образовательной инициативой, которая родилась у нас с моим одноклассником Сергеем Ивлиевым более 10 лет назад, стало создание некоммерческой организации «Клуб друзей ФМШ №146». С 2012 года мы оказываем адресную поддержку детям, финансируем курсы повышения квалификации для учителей, проводим турниры и хакатоны не только краевого и всероссийского, но и международного уровня, организуем дополнительные занятия для школьников, развиваем сообщество выпускников ФМШ №146 в Пермском крае и за его пределами (сегодня это более 700 человек).

Только за последние пять лет Клуб друзей ФМШ №146 совместно с учителями школы №146 организовал мероприятия для более 10 тыс. талантливых детей Пермского края и школьников других регионов России. Мы хотим и дальше развивать это направление, для чего планируем создать эндаумент-фонд, который позволит реализовывать долгосрочные программы развития и поддержки школьного образования в Пермском крае. В этом году Клуб друзей ФМШ №146 стал финалистом конкурса Благотворительного фонда Потанина «Целевые капиталы: стратегия роста», сейчас готовим финальную заявку.

— «Парма ТГ» входит в число лидеров федеральных отраслевых рейтингов — как удалось достичь такого результата и сохранять позиции?

— Создавая информационные системы и продукты для наших клиентов, мы в первую очередь ориентируемся на пользу, которую можем принести обществу и людям. Мы искренне гордимся тем, что нашими разработками пользуются сотни тысяч людей по всей России, повышая эффективность деятельности и качество своей жизни.

Ключевой актив нашей компании — это наши сотрудники. Именно они составляют главную ценность компании. В «Парма ТГ» собралась команда высококлассных профессионалов своего дела, специалистов с большим опытом, умеющих решать самые сложные задачи. За девять лет компания выросла практически с нуля до одного из лидеров среди российских разработчиков программного обеспечения. И все эти годы мы делаем всё, чтобы оставаться надёжным партнёром как для наших клиентов, так и для каждого сотрудника нашей компании.

— Коллеги отметили ваши успехи и, несомненно, значительный вклад в развитие ИТ-отрасли и образования в регионе, выдвинув вас на Строгановскую премию. Какие чувства вы испытали, когда узнали, что вошли в тройку претендентов на победу?

— Строгановская премия — это одна из самых значимых и почётных общественных наград в Пермском крае. Так что это было весьма неожиданно и волнительно. Я благодарен моим коллегам из «Парма ТГ», Пермскому госуниверситету, баскетбольному клубу «Парма» и всем, кто меня поддержал в онлайн-голосовании.

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