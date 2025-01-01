Елена Бардукова «Те, кто умеют творить, — создают будущее» Основатель и соучредитель Корпорации ПСС, почётный член Пермской ТПП, член Совета Торгово-промышленной палаты России Александр Редекоп — о своём пути в бизнесе, философии компании и поддержке изобретателей Поделиться Твитнуть

Александр Редекоп. Фото предоставлено Корпорацией ПСС

В этом году в тройку финалистов Строгановской премии в номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» вошёл известный пермский изобретатель, основатель и соучредитель Корпорации ПСС Александр Редекоп. Коллеги и Пермская торгово-промышленная палата номинировали его за «значительный вклад в инновационное научно-технологическое развитие Прикамья, построение прогрессивного высокоразвитого производства и достижение высоких финансово-экономических показателей в сфере «зелёных» технологий и электротехнической отрасли РФ».

— Александр Гарольдович, сколько изобретений на данный момент вам принадлежит?

— У нашей компании больше 200 патентов, около 100 из них являются действующими. У нас работают очень талантливые инженеры, и большая часть технических решений создана нашими замечательными сотрудниками, ну, а моих изобретений — чуть более 30.

— А как пришли к изобретательству?

— Мне было легче, потому что мой папа — инженер, патентовед и тоже изобретатель. Дети часто хотят подражать своим родителям, и это неплохо. В далёком 5-м классе, вместе с отцом разбирая и собирая какую-то радиотехнику, я придумал паяльник. Мы решили его запатентовать, но выяснилось, что такое уже придумали до нас в Америке. Это было первое несостоявшееся изобретение. То есть я изобрёл велосипед по молодости лет, но это был мой первый опыт. Затем изобретения пошли, когда у меня уже возник свой бизнес.

— С чего начинали?

— В 1992 году я начал распространять информационные справочники и каталоги и продавать рекламу в них. По сути, это была база данных о всех предприятиях, работавших на тот момент в Российской Федерации. После распада СССР, децентрализации и упразднения Госплана многим компаниям потребовалось создавать новые связи, устанавливать взаимоотношения в рыночных условиях. И эта история была актуальна. Это, наверное, был первый шаг в бизнесе.

С моим компаньоном Евгением Федотовым начинали практически с нуля. В 1993 году у нас были только стул и телефон, постепенно появились факс, компьютер, сняли офис. Все наши активы были приобретены в результате торгов на вторичном рынке промышленной недвижимости. В 1990-х был больше торговый бизнес, реализовали интересные бартерные схемы. А поскольку в наших цепочках бывало оборудование электрохимической защиты, мы подумали, почему бы нам самим его не сделать? Начинали с простых вещей, постепенно перешли к электронике. Научились делать оборудование электрохимической защиты от коррозии, которое позволяет предотвращать утечки газа и протечки нефти. То есть то, что решает сразу задачи экологии и безопасности людей. Научившись работать на особо опасных промышленных объектах, мы поняли, что есть и другие ниши, нужно смотреть в будущее.

И я поставил задачу своим талантливым инженерам, которые работают у нас, сделать зарядную станцию. И в 2014 году мы создали первую в России зарядную станцию. От маленьких токов и напряжения перешли к более мощным источникам. Сейчас наши электрозарядные станции установлены по всей стране — от Калининграда до Сахалина. Наши торговые партнёры сегодня — более чем в 20 странах мира.

— У Корпорации оргструктура крупного предприятия, но при этом вы сохраняете гибкость ИТ-компании. Как удаётся достигать такого баланса?

— В основе корпоративной культуры у нас философия непрерывного совершенствования Kaizen. Это небольшие улучшения, которые связаны с горизонтально-вертикальным управлением компанией. То есть в каждом подразделении сотрудники имеют максимальные полномочия в рамках своей специфики, но при этом есть контроль и общая философия, которые транслируются вертикально, сверху вниз.

У нас есть внутренний движок «инь-ян», где инь — наша философия Kaizen, а ян — ставка на прорывные инновации, которая предопределена и сформирована структурой компании. Именно на таких противоречиях «инь-ян» и строится философия Kaizen: медленные, непрерывные и постоянные изменения, когда лучше один шаг ста человек, чем сто шагов одного. И наши сотрудники совершают гениальные прорывы, сочетая, на первый взгляд, нестыкующиеся вещи.

Поскольку центр разработок и центр внедрения подчиняются непосредственно мне, у них есть то, что мы, шутя, называем индульгенцией. Они могут прийти в любой департамент, в любой отдел и потребовать немедленного выполнения всех необходимых операций, связанных с разработкой и внедрением новых продуктов.

— Такая работа приносит результаты?

— Простой пример: в локдаун 2020 года многие сотрудники взяли и написали просьбу не выплачивать им премию во время нахождения дома, хотя весь 2020 год был для нас прибыльным. Это было важным для нашей внутренней отсечки: люди отнеслись к своей компании как к родному дому, кто-то даже был готов пожертвовать своими деньгами, хотя все являются кормильцами, у них есть родные, близкие, перед которыми они несут ответственность, в том числе и материальную.

— Возвращаясь к изобретениям: расскажите, пожалуйста, об «Авторе».

— Изобретающая машина «Автор» — наш флагманский продукт. Для того чтобы создать эту «Машину изобретений», были проанализированы десятки тысяч патентов 1950-70-х годов по разным разделам физики. Формулы этих изобретений удалось выразить в виде математических параметров и обнаружить эволюционные закономерности. Таким образом были выявлены связи между прошлым и возможным будущим, и возникла функция предиктивной аналитики, которая могла предсказать и подсказать, в каком направлении нужно решать тот или иной вопрос, правильно сформулировав задачу. А сформулировать было непросто. Но если сказать проще: «Автор» уже знает все возможные изобретения в сфере физики. В 2020 году наш проект был признан лучшим в России: он занял 2-е место из 900 отобранных проектов в сфере искусственного интеллекта.

— Вы поддерживаете Клуб изобретателей, в школах Орджоникидзевского района действует проект «Наставник». Почему это важно?

— Если есть желание делать жизнь лучше, то нужно это желание реализовывать. Кроме того, нынешняя система образования далеко не идеальна, и для того чтобы расширить горизонт мышления детей, мы вывозим их на свои производства, на флагманские предприятия Пермского края, привозим в школы интересных людей, в том числе изобретателей и федеральных спикеров. Нами не преследуется цель исключительно формирования будущего кадрового потенциала Корпорации. Самое главное — сформировать у детей базовые ценности, остальное уже само начинает работать. Те, кто умеет творить, создают будущее.

— Что значит для вас выдвижение на Строгановскую премию?

— Это было неожиданно, так как это означает войти в число тех, кто много сделал для Пермского края. И я рад, что наша работа для региона, России и мира не осталась незамеченной.





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