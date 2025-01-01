Алёна Бронникова «Надо любить своё дело» Номинант Строгановской премии, председатель Совета директоров ГК «Ирень» Иван Шаравьев — об успехах и заветной мечте Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено ГК "Ирень"

Номинантом Строгановской премии 2025 года стал председатель Совета директоров группы компании «Ирень» Иван Шаравьев. Он вошёл в тройку финалистов номинации «Лидер малого и среднего бизнеса». Его кандидатуру выдвинули коллеги, отметив его профессионализм и умение эффективно руководить крупными организациями, а также создавать новые предприятия, помогая в развитии экономики региона. Коллектив ГК «Ирень» номинировал его за «значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли и химической промышленности Пермского края, эффективное управление и развитие группы компаний, активную работу по расширению отрасли мясного и молочного скотоводства Прикамья».

— Иван Иванович, какие эмоции вы испытали, когда узнали, что оказались в тройке номинантов на Строгановскую премию?

— Для меня это стало полной неожиданностью. Инициативу по подаче заявки проявили мои коллеги. А узнал я только тогда, когда данные опубликовали на сайте.

— Коллеги отметили ваш значительный вклад в развитие сельскохозяйственной и химической отраслей Пермского края. А почему вы выбрали профессию, связанную именно с этими направлениями?

— Выбор профессии определило моё образование. Я окончил факультет механизации сельского хозяйства в Пермском сельскохозяйственном институте. Начал заниматься животноводством и мясным скотоводством ещё в 2009 году, и с тех пор этот вид деятельности занимает важное место в моей профессиональной жизни. Что касается минеральных удобрений, их изучение было крайне необходимо для полноценной работы в сельском хозяйстве, чтобы хорошо разбираться в составе химических удобрений: для чего использовать, с какой целью, дозировки, знать полный химический анализ. Оба эти направления неразрывно связаны между собой.

— Высока ли конкуренция на региональном рынке?

— На рынке минеральных удобрений мы, конечно, не конкуренты таким компаниям, как «Уралкалий», «Уралхим» или «Еврохим». Однако мы сформировали свою миссию, сосредоточившись на применении редко используемой фосфоритной муки. Мы нашли возможность использовать её в производстве сложных комплексных удобрений, в состав которых включены азот, фосфор, калий и сера. Создавая удобрения на основе механически активированной фосфоритной муки, мы раскрыли её главные достоинства: высокая усваиваемость фосфора в почве, устойчивость к потерям и способность эффективно повышать обеспеченность почвы подвижным фосфором. Комплексные минеральные удобрения являются более эффективными и значительно улучшают качество урожая. Что касается животноводства: мы занимаемся разведением мясных пород — герефордов и абердин-ангусов и имеем статус племенного завода по обеим породам. В 2024 году «Мираторг» приобрёл у нас 38 племенных быков. В результате была запущена собственная линия герефордов. И на сегодняшний день «Мираторг» активно использует наших быков для разведения.

— Что, на ваш взгляд, наиболее ярко свидетельствует об успехе, всё ли удалось реализовать?

— Безусловно, нам есть чем гордиться. Например, минеральных удобрений мы сегодня производим в объёме 100 тыс. тонн в год, в том числе на экспорт за 2024 год отправлено около 10 тыс. тонн, причём больше половины из них в Европу. Для нашей компании это очень важный показатель. Что касается крупного рогатого скота, на сегодняшний день наше предприятие — самое крупное в Пермском крае и одно из крупнейших на Урале. Поголовье мясного скота в общей сложности составляет 2500-2800 голов, в том числе маточное — 1100 голов.

— Чего ещё хотелось бы достичь?

— Целей и планов в голове, безусловно, ещё много. Однако мой возраст накладывает на эти планы определённые ограничения.

— Успешная работа предприятий была запущена под вашим руководством. Что для этого было необходимо?

— Один в поле не воин — однозначно. Во все предприятия вложен немалый труд, создана современная производственная база, работают квалифицированные специалисты. В производстве минеральных удобрений, например, мы работаем совместно с братьями Титовыми, которых я очень давно знаю, мы успешно реализуем совместные проекты. Что касается животноводства и сельского хозяйства, то это, можно сказать, семейный бизнес, так как им занимаются мои родственники, племянники. В числе партнёров есть ещё предприятие «Красотинское», которое занимается мясным скотом, а в его состав входит хозяйство «Нива», специализирующееся на производстве молока. Сейчас оно производит молоко объёмом 12 тонн ежесуточно.

— А если говорить именно о вас, то что нужно, чтобы эффективно наладить все процессы?

— Надо любить своё дело, надо грамотно его организовать заниматься им ежедневно, работать не покладая рук. Только такой труд может принести плоды (результаты). А поверхностное наблюдение — это бесполезно, особенно в наше время, когда жизнь идёт стремительными темпами, разные технологии совершенствуются: по технике, по производству, по кормлению животных. Нужно быть всегда в курсе всех дел и постоянно совершенствоваться.

— Вы, наверное, очень заняты. Получается ли, помимо работы, уделять время семье и близким?

— Конечно. Я максимально стараюсь в субботу или в воскресенье побывать с семьёй на даче, выехать за город.

— Удаётся ли когда-то отдыхать?

— Времени на отдых, конечно, очень мало. К примеру, за 1,5 года я в отпуске был две недели. Рабочий день получается до 7-9 или даже до 10 часов вечера. Хотя это абсолютно неправильно, но с годами у меня уже выработался такой ритм жизни. Есть у меня заветная мечта — съездить на отдых за границу, предпочтительно, в Юго-Восточную Азию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.