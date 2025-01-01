Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Все управленческие решения направлены на спасение жизни и здоровья пациента» Номинант Строгановской премии Андрей Ронзин — о том, из чего складывается управление современной больницей и как живёт современный главный врач Поделиться Твитнуть

Андрей Ронзин

из личного архива

Главный врач Городской больницы № 4 Андрей Ронзин — в списке претендентов на Строгановскую премию в номинации «Экономика и управление». Его кандидатура была выдвинута коллективом больницы за высокие достижения в экономике и управлении в системе здравоохранения Пермского края, значительный вклад в модернизацию, внедрение в отрасль высокотехнологичной помощи, трёхуровневой системы организации медицинской помощи, комплексного развития многопрофильной клиники, активную просветительскую и научную деятельность. Андрей Владимирович — несомненно, среди самых известных и уважаемых врачей Пермского края.

— Строгановская премия — самая пермская из всех общественных наград. Вы ведь коренной пермяк?

— Да, я здесь родился, здесь учился, здесь работали мои родители. Очень люблю Пермь, нашу набережную, Компрос, на котором прошло моё детство, на котором находится моя школа № 9 — с физико-математическим уклоном. Я учился в специализированном физическом классе, и из нашего класса шесть человек стали врачами! С одноклассниками мы дружим и встречаемся до сих пор. У нас есть общий чат, и он гораздо активнее, чем мои соцсети.

— Как вы решили стать врачом?

— Как раз из-за одноклассника. До восьмого класса я думал: куда угодно, только не в медицинский! Но так случилось, что моего приятеля, с которым мы сидели за одной партой, перевели в другую школу, и он попал в медицинский класс. Ещё в школе они начали ходить в мединститут, и я ходил вместе с ними. Поступали мы вместе.

— Он тоже стал врачом?

— Он проучился три месяца и ушёл! А я остался. Моя мама всегда хотела, чтобы кто-то из сыновей стал врачом. Сначала мечтала, чтобы старший стал врачом, потом — чтобы средний, потом — чтобы я…

— У вас два старших брата?

— Да, как говорится, были у отца три сына: старший умный был детина, средний брат — и так, и сяк, а я — младший!

— Почему вы выбрали специальность сосудистого хирурга?

— Сначала я занимался тяжёлой сочетанной травмой: голова, грудь, конечности; в этой сфере я работал восемь лет после окончания института. Однажды я просто сидел в кабинете у Сергея Суханова, когда произошла история с восьмилетним Димой Климовым. Помните? Травматическая ампутация ноги на уровне бедра — баллоном оторвало ногу. Вагнер и Суханов провели первую реимплантацию большого сегмента конечности в России. Никто до них не пришивал таких больших конечностей. Кстати, Дима ходит на этой ноге до сих пор. Она, конечно, не такая чувствительная, как здоровая нога, но, по крайней мере, своя.

Я участвовал в это операции, и после этого Суханов сказал: «Хватит дурака валять, пошли в сосудистую хирургию». Вот так я попал в 1988-м году в сосудистую хирургию, а в 1990-м году Суханов и Вагнер отправили меня в Четвёртую больницу — заведовать городским отделением хирургии сосудов. Я отработал там 10 лет — до 2000 года. «Четвёрка» мне стала родной.

— Наверное, в вашей практике было много интересных медицинских случаев?

— Был, например, такой «весёленький» случай. На санавиации мне довелось в одном из районов Пермского края пришивать руку одному оболтусу, который её потерял на уровне плеча. Самое весёлое, что через три месяца он приехал ко мне на мотоцикле!

— Вот это да! Потрясающе.

— Потом я вернулся к Сергею Суханову в Институт сердца — в должности заместителя. Это в 2000-м году. В 2002-м я перешёл в Краевую больницу и руководил там два года, потом четыре года в горздраве, а в 2010-м году я вернулся в «Чётвёрку» главным врачом и остался.

— Из чего складывается современное управление здравоохранением? Какие в нём важны качества руководителя?

— Я считаю, что основное качество — это умение собрать команду управленцев, команду единомышленников, где каждый в своей сфере лучший. Особенности именно медицинского управления, медицинского менеджмента в том, что больница, приняв пациента, полностью несёт ответственность за его жизнь и здоровье, и все управленческие решения направлены именно на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье пациента.

— В чём особенности экономики в сфере медицины?

— Та система финансирования медицинской помощи, которая существует на сегодняшний день, мне кажется, очень хороша. В нынешних условиях больница при нормальном менеджменте может жить очень комфортно. В нашей больнице с 2010 года ни разу не было кредиторской задолженности, мы развиваемся, покупаем оборудование. В общем, всё хорошо.

— Какими своими достижениями вы особенно гордитесь?

— Было много сложного, но, наверное, один из самых тяжёлых и сложных проектов — это оптимизация здравоохранения Кизеловского угольного бассейна. Мы присоединили три лечебных учреждения, взяли на себя ответственность за три города — Кизел, Губаху и Гремячинск. Теперь это наши филиалы. Они были на грани закрытия, там не хватало врачей, помощь практически не оказывалась или оказывалась очень плохо. По данным депутатов, которые проводят опросы населения, в 2017 году, когда началось присоединение, мы были в территориях КУБа на первом месте по количеству жалоб, а на сегодняшний день мы уже не лидируем и даже вышли из тройки самых проблемных отраслей.

— Что необходимо в современном российском здравоохранении улучшить?

— Сейчас многое усовершенствуется, и очень быстро. Все федеральные проекты, направленные на оказание помощи пациентам с сердечно-судистыми заболеваниями, с онкологическими заболеваниями; проекты в сфере реабилитации, по развитию первичного звена — это всё очень серьёзно. Государство вкладывает в здравоохранение большие средства, огромное ему за это уважение.

— Из чего складывается повседневная жизнь лидера здравоохранения? Ведь не только из работы?

— Нет, нет. У меня есть любимая женщина, с которой мы занимаемся своим красивым садом. Есть рыбалка, где я отдыхаю с друзьями.

Вообще, современная больница может функционировать без главного врача, если налажены все механизмы. Функция главного врача — это контакты с внешним миром.

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