Елена Бардукова «Предприятие — это живой организм» Генеральный директор АО «Редуктор-ПМ», Почётный авиастроитель Андрей Белоусов — о развитии завода и особенностях управления крупным предприятием Поделиться Твитнуть

Андрей Белоусов Фото предоставлено АО «Редуктор-ПМ»

В шорт-лист претендентов на Строгановскую премию в номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» в этом году вошёл генеральный директор АО «Редуктор-ПМ», Почётный авиастроитель Андрей Белоусов. Сегодня «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолеты России» ГК «Ростех» — крупнейшее предприятие страны, которое производит редукторы и трансмиссии для вертолётов семейства «Ми», лёгкого многоцелевого вертолёта «Ансат». Кроме того, конструкторское бюро предприятия занимается проектированием новых агрегатов вертолётных трансмиссий.

На Строгановскую премию кандидатуру Андрея Белоусова выдвинуло предприятие «за вклад в развитие отечественного вертолётостроения. За сохранение и качественное развитие производства вертолётных редукторов в Перми, вывод завода «Редуктор-ПМ» на лидерские позиции в стране».

— Андрей Михайлович, расскажите, пожалуйста, как решили связать свою жизнь и карьеру с АО «Редуктор-ПМ»?

— Когда в 1970-ые годы начиналась моя трудовая деятельность, завода «Редуктор-ПМ» как отдельного предприятия не существовало. Был огромный моторостроительный завод им. Свердлова, который объединял в себе производство авиационных и ракетных двигателей, редукторов и товаров народного потребления. Именно на этом предприятии я проходил практику во время учёбы в авиационном техникуме. Начинал слесарем по ремонту оборудования, потом был наладчиком. Работа понравилась и очень увлекла.

Потом были служба в армии, обучение на экономическом факультете в Пермском классическом университете по специальности «планирование промышленности». Параллельно работал уже на другом заводе механиком в автотранспортном цехе. Но всё-таки авиация пересилила, и я вернулся на завод Свердлова.

Скажу так: завод заводу рознь — по духу, настроению, по организации процессов. И, поработав пять лет на другом предприятии, я понял, что на заводе им. Свердлова мне всё-таки комфортнее, понятней. Коллектив здесь как семья. Вернулся на предприятие экономистом, прошёл несколько должностей от экономиста цеха до начальника планово-экономического отдела, работал главным бухгалтером, заместителем директора по экономике и финансам.

Потом была реструктуризация предприятия, тяжёлые перестроечные годы, когда каждый выживал как мог. Я перёшел на редукторное производство, которое с 1995 года стало самостоятельным и получило имя — «Редуктор-ПМ». Нам было очень непросто, но мы, будучи незаметным маленьким предприятием с численностью сотрудников порядка 300 человек, выжили.

— Сейчас на АО «Редуктор-ПМ» работает почти 3000 человек. Как удалось так развить предприятие?

— Самое важное — грамотно поставить цели и задачи. В кризисный период самое простое решение — идти в направлении сокращения затрат, спрятаться. Но оно не самое правильное. Надо искать рынки, ниши, пути развития. 30 лет назад руководство «Редуктора-ПМ» во главе с первым директором Николаем Анатольевичем Семикопенко выработало определённые направления для развития, поставило стратегические цели, которых мы в итоге достигли.

Когда заходили на рынок, нас особо никто не знал. Нам пришлось в буквальном смысле объехать весь мир, чтобы нас признали во всех странах, не только в России, индивидуально поставляли наши изделия на экспорт напрямую. У нас своеобразный продукт, диверсифицированное производство, и сравнить нас с кем-то сложно. Мы занимаем нишу, в которую не каждый запрыгнет. Конечно, у нас был мощный фундамент, заложенный в советское время. Благодаря усилиям всего коллектива, мы смогли построить на нем современный большой завод, выпускающий востребованный продукт.

За 30 лет «Редуктор-ПМ» очень изменился. Мы никогда не боялись заходить в новые ниши. Благодаря этому, развили нашу конструкторскую школу, освоили проектирование и выпуск механически замкнутых испытательных стендов, много вкладывались в переоснащение оборудования, в освоение новых технологических направлений, включая металлургию. И, конечно же, брались за освоение, а позже и проектирование, новых авиационных изделий.

В последние 10 лет появился и новый тренд — при поддержке холдинга «Вертолёты России» ГК «Ростех» мы начали развивать новую производственную площадку предприятия вдоль ул. Героев Хасана. За это время построили производственный корпус, инженерно-технический центр. В третьем квартале этого года планируем ввести в эксплуатацию ещё одно производственное здание.

— Андрей Михайлович, как удаётся руководить таким крупным предприятием?

— В одиночку с этим, безусловно, не справиться. Важно подобрать коллектив единомышленников. И команда управления важна здесь, конечно же, в первую очередь. А вот с ней — только дирижировать. В нашей команде практически каждый вырос на предприятии. Я считаю важным, когда человек идёт по карьерной лестнице именно на заводе, тогда он уже по-другому относится к предприятию. Ведь предприятие — это живой организм. Каждую минуту, каждую секунду ему требуется поддержка с разных сторон, с разных направлений.

— Сколько времени занимает «вливание» в работу?

— Даже простому рабочему нужно минимум два года, чтобы познать всю сложность технологий и вникнуть во все детали. Чтобы стать хорошим руководителем, даже на уровне мастера, нужно потратить ещё больше времени. Я очень ценю тех, кто посвящает заводу свою профессиональную жизнь, кто не бежит от первых трудностей, не бросает предприятие в сложные времена. Люди — это самое главное. Мы очень стараемся, чтобы им на заводе «Редуктор-ПМ» было комфортно и интересно





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