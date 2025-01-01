Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Зажигаем зимние фонари Афиша уикенда 19–21 декабря Поделиться Твитнуть

Уникальная возможность посетить новое здание художественного музея до официального открытия. Здание будет представлено как экспонат, как отдельное произведение искусства ещё до того, как его наполнят живопись, скульптура и декоративно-прикладные изделия. В программе экскурсий: первый этаж и вся его «начинка»: от библиотеки до концертного зала; интерактивная семейная выставка «Искусство по полочкам» (0+) — о том, что такое музей и как там всё устроено; атриум с самым широким в Перми панорамным видом на Каму и новыми точками обзора на Спасо-Преображенский собор; зоны отдыха с элементами постоянной экспозиции в фойе на втором и третьем этажах; третий этаж — специальный проект «Распаковка»: переезд, хранение, подготовка к выставкам и другие секреты музейного дела. Также посетители увидят проект «История места: от Пермского моря до Пермской галереи» — мультимедийный рассказ о территории нового здания: видео, 3D-модели археологических находок и визуальные карточки показывают, как это место менялось от эпохи к эпохе. Экскурсии ведут не только профессиональные экскурсоводы, но и другие интересные медиаторы. Так, каждый день одну из экскурсий будет проводить художник Олег Филимонов, создающий скульптуры из железных элементов старых пермских зданий, в том числе — снесённых построек на территории «Завода Шпагина».

Традиционная выставка-продажа к Новому году с участием молодых и уже опытных художников Перми, пришедших по open call. Все произведения выставляются впервые. Для удобства покупателей работы разделены по категориям, как это делают онлайн-галереи: фотография, керамика, дерево, холст, ткань, графика, коллаж, малые формы. Такая структура позволит зрителю легче и быстрее сориентироваться, чтобы выбрать себе работу по душе.

Программа юбилейных дней разделена на два ключевых блока: 19 декабря запланирована деловая и культурная программа, 20 декабря состоятся массовые праздничные мероприятия. 19 декабря открывается новая постоянная экспозиция на втором этаже Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. Петра Субботина-Пермяка – вторая «серия» проекта «Люди Дальней Земли», она представляет «Средний мир» – исторические времена с акцентом на этнографии, а также истории Строгановского Прикамья. Центральным событием 20 декабря станет Ярмарка гостеприимства, которая развернётся на центральной площади города. Программа начнётся в 13:00, в 14:00 стартуют народные гулянья, специальным гостем которых станет народный артист Российской Федерации Дмитрий Певцов. В 18:00 праздник завершится фейерверком.

Пространство «Тут» Пермской арт-резиденции празднует первый день рождения и в честь этого открывает выставку и устраивает музыкальную вечеринку. Выставка начинающих художников «Оставьте контроль на входе» создана по итогам творческой лаборатории. Три месяца участники от 17 до 40 лет знакомились с российскими художниками из Перми, Москвы, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и переосмысливали свое творчество. В экспозиции можно будет увидеть инсталляции, объекты, графику новых авторов. Куратор выставки Зульфия Илькаева — художница из Набережных Челнов, соосновательница культурной площадки «Дебаркадер-30». Основная тема экспозиции связана с ощущением необъяснимого в повседневной жизни. Художники обращаются к образам внутреннего поиска, совпадений, странных состояний, одиночества и тревоги. В некоторых работах появляются мотивы гипноза, чар и параллельных миров, в других — знакомые городские пейзажи Перми превращаются в мистические пространства. В 19:00 начнётся авторская экскурсия по выставке, а в 19:30 – музыкальная вечеринка от Ильи Гришаева и диджея KIKOK. KIKOK — сольный проект музыканта Павла Федосеева (экс-Gnooms). Организаторы просят гостей захватить сменную обувь.

Первое массовое событие на новом стадионе. Участникам предстоит преодолеть 100-метровую дистанцию в коньках, освоить верховую езду на надувных лошадях, пробежать в мегаботах, управится с коромыслом и кольцебросом, прокатиться на ледянках и блеснуть смекалкой в интеллектуальных состязаниях. Проявить себя можно будет и в личном зачете, и в составе семейной команды. Принять участие в Спортивных семейных играх может любая семья в составе от двух человек, включая бабушек, дедушек, родителей с любым количеством детей. Для этого необходимо заранее отправить заявку в оргкомитет по ссылке или QR-коду, указанных на афишах и медиабаннерах. Заявиться на старты можно даже непосредственно в день соревнований. Победители получат дипломы, спортивный инвентарь, сувениры от партнеров мероприятия и полезные подарки для всей семьи. После спортивно-развлекательного блока для семей организуют свободные катания на льду.

Гала-концерты, посвящённые 155-летию театра. Оперный гала 19 декабря – вечер, в котором музыка разных эпох и стилей соединится, напоминая о богатой истории театра и её живом продолжении сегодня. В программе — произведения Глинки, Чайковского, Прокофьева, Моцарта, Верди, Вагнера и других композиторов: от торжественных увертюр и знаменитых дуэтов до светлых и драматических финалов. Прозвучит музыка не только из произведений театрального репертуара, но и новая, иногда очень редко исполняемая. Выступят солисты Пермской оперы: Надежда Павлова, Зарина Абаева, Рустам Касимов, Игорь Подоплелов, Екатерина Проценко, Евгений Бовыкин, Наталья Буклага, Эдуард Морозов, Анастасия Вятскина, Ольга Попова, Анна Щербакова, Борис Рудак, Энхбат Тувшинжаргал, Тимофей Павленко, Матвей Мокеров, Алина Отяковская, Вера Кравчук, Ирина Байкова, Гарри Агаджанян, Давид Есаян, Наталия Ляскова, Виктор Погудин, Александр Егоров, Наталья Кириллова и Анатолий Шлиман. За пультом – главный дирижёр театра Владимир Ткаченко. Концерт будет транслироваться в прямом эфире. Программа балетного гала 21 декабря точно не известна; но билетов в продаже всё равно уже нет.

Обещаны более 80 локальных брендов, еда и напитки, мастер-классы для детей и взрослых, детская зона и благотворительная детская ярмарка. Керамика, украшения, натуральная косметика, ароматы для дома, игрушки, аксессуары, одежда, декор и подарки «для тех, у кого всё есть». Живая музыка и диджей-сеты: будут играть пермские музыканты и диджеи, состоится презентация виниловой пластинки с музыкой пермских музыкантов. 21 декабря дети смогут поучаствовать в настоящей ярмарке со своими работами, все средства уйдут в фонд «Берегиня», а ребята получат подарки от организаторов. Мастер-классы для детей и взрослых: анимация, создание мини-игры, электронная музыка, рисование, коллажи и многое другое. Гастрономия: глинтвейн, имбирные пряники, сочные стейки и многое другое от пермских ресторанов и кафе.

Традиционный Рождественский фестиваль Пермской филармонии открывается бессмертной классикой. Два вечера на сцене Большого зала – Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением Дмитрия Крюкова. 20 декабря оркестр исполнит концертную сюиту из балета Чайковского «Щелкунчик». В программе концерта 21 декабря «Венский вальс» – музыка Иоганна Штрауса: вальсы, польки, марши и увертюры. Чтобы погружение в эпоху бальных празднеств было полным, для гостей предусмотрен дресс-код: зрителей просят добавить в праздничный наряд немного белого цвета – это может быть платье, блуза, рубашка, аксессуар или туфли. Каждому гостю – бокал игристого в подарок.

В 2017 году в Беларуси 80-летняя старушка заблудилась на кукурузном поле. Она ушла встречать коров, которые возвращались с пастбища. Милиция, сотрудники МЧС и односельчане искали её всю ночь и нашли утром, обессиленную, но живую. Эта реальная история вдохновила драматурга Павла Пряжко. По его пьесе режиссёр Дмитрий Волкострелов и композитор Владимир Раннев сочинили спектакль, в котором зритель тоже может почувствовать себя «заблудившимся» среди вещного мира и звучания текста Пряжко. Режиссёр, автор инсценировки и сценограф спектакля – Дмитрий Волкострелов, сооснователь независимой театральной компании «театр post», с 2020 по 2022 год – художественный руководитель Центра им. Вс. Мейерхольда (Москва). «Кукурузная азбука» станет для режиссёра третьим спектаклем в ТТ после «Пермских богов» и «Коридора». Композитор – Владимир Раннев, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории и Санкт-Петербургского госуниверситета. Член группы композиторов «Сопротивление материала». Зрителям ТТ известен как композитор и режиссёр камерной оперы «Серёжа очень тупой».

В Перми в девятый раз пройдет Праздник снежных фонарей, посвящённый самой длинной ночи года и навеянный книгами Туве Янссон о муми-троллях. Праздник призван привлечь внимание жителей к необходимости бережно относиться к долинам малых рек и их сохранению. Участники слепят светящиеся снежные фонарики и украсят ими долины малых рек. В этом году праздник охватит восемь локаций – это долины рек Гусянки, Егошихи, Данилихи, Талажанки, Пермянки, пруд «Золотые пески» в Черняевском лесу и другие. 21 декабря, 16:30 – место впадения Гусянки в Егошиху; 17:00 – пруд «Золотые пески»; 17:00 – Данилиха, локация «Мост тысячи ступеней», 17:00 – Егошиха, парк Александра Жунёва; 17:00 – Егошиха, за домом по ул. Весёлой, 1; 17:00 – река Талажанка за домом по ул. Сапфирной, 10 (ЖК «Погода»). 22 декабря, 18:00 – у старинного дуба на Егошихе, ул. Революции, 3.

В центре города открывается новое креативное пространство – промыслотека «Яснодело». Основные события состоятся 21 декабря. С 12:00 во дворике промыслотеки пройдёт ремонтно-художественный перформанс: изготовление мозаики с художницей Юлией Морохиной, в 14:00 стартуют экскурсии «Человек с улицы Пермской» – прогулки с актёром документального театра «Открытый код» Михаилом Сотниковым, с 16:00 – «Ремонтная фуга», музыкальный перфоманс, в котором хаос строительных звуков преобразуется в музыкальное произведение. В 17:00 – концерт группы «Международный Атлас Облаков». Всю неделю в промыслотеке работают выставки «Руки» (персональная выставка фотохудожника Юрия Чернова) и «Окна ремёсел» (изделия мастеров).

