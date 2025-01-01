Алёна Бронникова «Главная ценность компании — это люди» Номинант Строгановской премии, генеральный директор НПП «ТИК» Анна Салимова — о женщинах-руководителях и управлении бизнесом Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Анной Салимовой

Среди номинантов Строгановской премии 2025 года — генеральный директор научно-производственного предприятия «ТИК» Анна Салимова. На протяжении многих лет она занимает руководящие должности, и за это время компания под её управлением получила стремительное развитие и заняла лидирующие позиции в своей отрасли как один из ведущих разработчиков и производителей приборов и систем для вибродиагностики промышленного оборудования.

Анна Салимова вошла в тройку претендентов на победу в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса». Её кандидатуру выдвинули коллеги «За профессиональное достижение в управлении ООО Научно-производственное предприятие «ТИК» и вклад в экономику Пермского края».

— Анна Владимировна, на предприятие вы пришли работать ещё студенткой. Можете подробнее рассказать о деятельности компании? Высок ли спрос на продукцию, которую вы производите?

— Научно-производственное предприятие «ТИК» занимается разработкой и изготовлением систем контроля вибрации. Такие системы нужны для защиты насосов, двигателей, компрессоров и другого оборудования, они позволяют обнаружить развивающиеся дефекты и предотвратить разрушение машины, вовремя произвести необходимый ремонт. Это можно сравнить с ранней диагностикой заболеваний у человека. Такие системы требуются в разных отраслях экономики, и спрос на них возрастает.

— Вы возглавили НПП «ТИК» в 2019 году. Чего удалось достичь за это время, и какие ещё цели поставлены на ближайшее будущее?

— Компания развивается быстрыми темпами, средний темп роста выручки за последние четыре года составляет 47%. Также за это время было создано более 100 новых рабочих мест. А в этом году мы планируем выпуск новых датчиков, контроллеров и программного обеспечения.

— Если говорить в целом о текущей ситуации на рынке: с какими трудностями приходится сталкиваться, каковы пути их решения?

— Мы работаем на достаточно конкурентном рынке, необходимо постоянно анализировать изменяющиеся потребности клиентов, изучать новые технологии, материалы. Мы готовим к выпуску новое поколение нашей системы контроля вибрации, превосходящее все имеющиеся на рынке аналоги, в том числе зарубежные. Пользуясь случаем, приглашаю студентов, молодых специалистов присоединиться к нашей команде, у нас много вакансий, и мы охотно предоставляем места для практики студентам.

— Ваши коллеги отметили вас как умелого и грамотного руководителя, выдвигая вашу кандидатуру на Строгановскую премию, главную премию Пермского края. Какие эмоции вы испытали, когда узнали, что вошли в тройку номинантов?

— В основном удивление, и от номинации, и, особенно, когда увидела себя в тройке финалистов. Я видела, сколько интересных, достойных премии номинантов было выдвинуто.

— До назначения на пост генерального директора вы более 10 лет занимали должность директора по экономике и финансам. Что важно в работе руководителя, чтобы эффективно выстроить рабочий процесс?

— Много советов есть, касающихся эффективности руководителей, но мне хочется отметить, что, становясь руководителем, очень важно внимательно и человечно относиться к людям, в погоне за эффективностью не забывать, что главная ценность компании — это люди, коллектив. И без внимательного и заботливого отношения к людям не собрать эффективно работающую команду.

— Как вы приняли решение начать работу именно здесь? Наверное, это стереотип, но специфика деятельности предприятия кажется не совсем женской. Можете поделиться секретом успеха?

— Выбор профессии был сделан в 1990 году, когда я поступила в Пермский политехнический институт на специальность «экономика и управление». Так что работаю уже более 30 лет по специальности. А вот по поводу успеха вопрос очень интересный. Мне кажется, не совсем правильно говорить именно об успехе, надо больше говорить о том, какие цели перед собой ставишь и как их добиваешься, и, конечно, об удовольствии, получаемом от работы.

— Сложно ли быть женщиной-руководителем? Какими качествами для этого нужно обладать?

— Не претендую на истину в этом вопросе, но мне кажется, что мужской подход к бизнесу, лидерству больше базируется на конкуренции, желании достигнуть результата, быть первым. А женский базируется на любви. Женщина, когда рожает и растит детей, способна справляться с колоссальной нагрузкой, делая всё, чтобы дети росли и развивались и были счастливыми и успешными. Так же и в работе: если любишь своё дело, то и силы, и желание находятся, и радость доставляет видеть результат. Конечно, наш результат складывается от работы команды, и мужчин, кстати, в ней большинство. Интересно было бы послушать мужчин: как им работается с женщинами руководителями?

— Удаётся ли в плотном графике оставить время для отдыха?

— Поскольку рабочий день включает в себя много взаимодействия с другими людьми, то после работы нужно время, чтобы восстановиться, подумать. Люблю прогулки, читаю, также помогает отдохнуть немного спортивных упражнений. Кстати, во время занятий спортом возникают иногда новые идеи или решение какой-то нестандартной задачи. А времени на отдых хватает, всё можно успевать.

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