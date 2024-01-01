Александра Пермякова Жертвы или преступницы? Что известно о жительницах Гайн, поджёгших в Перми офис «Единой России» Поделиться Твитнуть

Предполагаемые поджигательницы офиса "Единой России" в Перми / скриншот с камер наблюдения

В ночь с 23 на 24 октября две женщины подожгли офис партии «Единая Россия» в Перми. С места происшествия женщины скрылись. О задержании подозреваемых в офисе партии рассказали только ближе к обеду. Ими оказались мама и дочь — обе из Гайн — небольшого северного посёлка в 400 километрах от Перми. Это центр муниципального округа. Здесь живёт около 4500 человек. «Новому компаньону» удалось поговорить с жителями населённого пункта и кое-что выяснить о задержанных.

«Мать работала в паспортном столе»





«Мать работала начальником паспортного стола раньше, слышно было, что уволили за пьянку, ходила по Гайнам как будто сонная всё время. Муж ушёл. У них двое детей — сын и дочь. Дочь вроде как живёт в Кудымкаре, у неё есть ребёнок, и, кажется, тоже семья неблагополучная», — рассказали изданию гайнцы.





«Кошмар. До чего дошёл народ. Не верится даже. Что думала взрослая мать, на что подтолкнула свою дочь..., — рассуждают люди. — Разве женщины для этого предназначены? Позорище! Должны созидать, а не уничтожать!»







Напомним, в ночь на четверг был подожжён офис партии на Плеханова, 12 : очевидцы рассказали, как две женщины выбили в окнах стекла и бросили внутрь помещения коктейли Молотова. Всё, что они делали, снимали на камеру.





Всего бутылок с зажигательной смесью было семь, по числу окон офиса отделения.





Выгорел один рабочий кабинет на 40 кв. м. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС через полчаса после того, как он начался.





Как рассказали в «Единой России», сгорело помещение орготдела, где велась деятельность по учёту и хранению данных о членах и сторонниках партии, вёлся архив. Помещений, в которых находятся бухгалтерия, серверная, юридический и агитационный отделы, «Молодая гвардия», огонь не коснулся.





«Сейчас идёт следствие, будет дана правовая оценка. Негодяи будут пойманы. Обращаю внимание на то, что исполком находится в пристройке к большому жилому дому, наверху детская площадка. Поэтому это подонки, которым нет места в нашем обществе. Так оно и будет», — комментировал ситуацию первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» в Пермском крае Вячеслав Григорьев.



«Во вторник отправили гуманитарную помощь из исполкома партии «Единая Россия» нашим бойцам в зону СВО. Сегодня нас хотели остановить пожаром, но ничего не вышло! Завтра отправляем еще партию всего необходимого в зону спецоперации», — говорит Григорьев.

Скрылись в Гайнах

Вскоре после ЧП стало известно, что поджигательницы попали на камеры видеонаблюдения. Сообщалось, что одна из женщин, скорее всего та, что постарше (именно она бросала коктейли Молотова), получила ожоги лица и рук. Очевидцы видели, как она горела.





Через несколько часов женщин задержали . Раньше ни одна из них к суду не привлекалась. Одной — 54 года, другой — 20 лет. В Гайнах, куда после ЧП подозреваемые сбежали , даже по неясным снимкам с изображений их сразу узнали. Беглянок под конвоем отправили обратно в Пермь. За сутки, получается, они преодолели около 1000 км.









Односельчане предполагают, что женщины могли стать жертвами телефонных мошенников: за поджог им, скорее всего, пообещали деньги.



«Они же раньше были людьми, — говорят в посёлке. — Не знаем, как на такое можно было пойти. Наверняка ради денег. Но разве можно даже за большие деньги совершать такое? Да и денег, наверное, не получили они. Обманули их мошенники».





В МВД, куда «Новый компаньон» отправил запросы, ситуацию пока не прокомментировали.





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